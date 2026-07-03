बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन

Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन

Welcome To The Jungle BO Collection: अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है और फिल्म 100 करोड़ क्लब से इंच भर दूर है. चलिए बताते हैं फिल्म का 7 दिनों का कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

Welcome To The Jungle Box Office Collection: अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसकी रिलीज को अब 8 दिनों का वक्त हो गया है और ये 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने से महज चंद कदम ही दूर है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

'वेलकम टू द जंगल' का 7वें दिन का कलेक्शन

अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन स्टार कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने जहां बुधवार को 6.15 करोड़ कमाए थे वहीं, सातवें दिन और पहले गुरुवार को इसकी कमाई में 14% की गिरावट देखने के लिए मिली है. फिल्म ने 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म ने पहले हफ्ते में 92.90 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया.

यह भी पढ़ें: 'अल्फा' में 'धुरंधर' के हमजा निकले बॉबी देओल, एक ट्विस्ट ने पलटा गेम

'अल्फा' और 'कॉकटेल 2' दे रही टक्कर

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए बॉक्स ऑफिस पर टफ कंपीटिशन है. सिनेमाघरों में 'अल्फा' को रिलीज कर दिया गया है. वहीं, 'कॉकटेल 2' पहले ही बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. ऐसे में 'वेलकम टू द जंगल' के लिए ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म धीमी ही सही लेकिन ठीकठाक कमाई कर रही है. 

इसके साथ ही आने वाली 10 जुलाई को अजय देवगन की 'धमाल 4' भी रिलीज होने वाली है. तब भी इसकी कमाई पर असर पड़ सकता है. खैर देखना होगा कि ये 'भूत बंगला' के लाइफटाइम कलेक्शन 182 करोड़ को पछाड़ पाती है या नहीं.  

EXCLUSIVE: Welcome To The Jungle made on Rs. 125 cr budget; Akshay Kumar forgoes fee for profit share 125 : Bollywood News - Bollywood Hungama

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर उड़ेंगे सबके परखच्चे, 2026 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी यश की 'टॉक्सिक'?

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो इसमें अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, राजपाल यादव, परेश रावल जैसे अन्य कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें करीब 30 एक्टर्स हैं और ये 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
बॉलीवुड
Box Office Collection: आलिया भट्ट की Alpha के आते ही Welcome To The Jungle की हवा टाइट, 4 बजे तक 3 करोड़ भी नहीं हुआ कलेक्शन
'अल्फा' के आते ही 'वेलकम टू द जंगल' की हवा टाइट, 4 बजे तक 3 करोड़ भी नहीं हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक लेकर डेढ़ साल तक शराब के नशे में डूबे रहे आमिर खान
'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक के बाद शराब के नशे में डूबे रहे आमिर
बॉलीवुड
Alpha Movie Release: 'अल्फा' में 'धुरंधर' के हमजा निकले बॉबी देओल, एक ट्विस्ट ने पलटा गेम
'अल्फा' में 'धुरंधर' के हमजा निकले बॉबी देओल, एक ट्विस्ट ने पलटा गेम, जानें क्या है वो
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
लाइफस्टाइल
Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
Results
ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
ABP NEWS
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
ABP NEWS
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
ENT LIVE
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Embed widget