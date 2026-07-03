नरेंद्र मोदी स्टेडियम या शाहरुख खान का स्टेडियम, किसमें हैं ज्यादा सुविधाएं? जानें दोनों की खासियत
Knight Riders Cricket Ground: KKR ऐसी पहली क्रिकेट फ्रेंचाइजी बनी है, जिसने अपना क्रिकेट मैदान तैयार किया है. उसका क्रिकेट मैदान लॉस एंजेलिस में स्थित है.
कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसी पहली फ्रेंचाइजी बन गई है, जिसने अपना क्रिकेट स्टेडियम तैयार कर लिया है. KKR ने यूएसए के लॉस एंजेलिस के पोमोना शहर में अपना मैदान तैयार किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के सह-मालिक शाहरुख खान ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया. इसी मैदान पर 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट के मैच भी खेले जाएंगे.
बताया जा रहा है कि इस मैदान को लगभग 21 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से तैयार किया गया है. KKR ऐसी पहली क्रिकेट फ्रेंचाइजी है, जिसने अपना मैदान तैयार किया है. मगर सुविधाओं के मामले में यह मैदान अभी किस स्तर पर है. क्या सुविधाओं के मामले में इसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी पछाड़ दिया है?
KKR के नए स्टेडियम की खासियत
-लॉस एंजेलिस में यह मैदान ICC मानकों के अनुसार तय किया गया है. मैच खेलने और प्रैक्टिस के लिए मैदान में 8 पिच तैयार की गई हैं.
-खिलाड़ियों के लिए मॉडर्न तरीके का ड्रेसिंग रूम तैयार किया गया है और यहां दिन और रात, दोनों समय मैच करवाए जा सकेंगे.
-मैदान में अभी 5,000 दर्शक ही बैठकर मैच को लाइव देख सकते हैं. आगे चलकर सीटों की संख्या 20,000 तक करने की योजना बनाई गई है.
-इस मैदान का निर्माण केवल 70 दिनों में किया गया है. यहां 2028 ओलंपिक्स के मैच खेले जाएंगे.
-युवा खिलाड़ियों के लिए अकादमी और ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है. वहीं गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था है.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की खासियत
KKR के मैदान की तुलना में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत एडवांस है. यह करीब 63 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जिसमें 1,32,000 लोग एकसाथ बैठकर मैच लाइव देख सकते हैं. यहां 4 ड्रेसिंग रूम हैं और 76 कॉर्पोरेट बॉक्स तैयार किए गए थे. यहां लगभग 3,000 गाड़ी और 10,000 दुपहिया वाहन एकसाथ पार्क किए जा सकते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ओलंपिक के साइज का स्विमिंग पूल भी है. लगभग हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, KKR के मैदान से एडवांस है.
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