हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनरेंद्र मोदी स्टेडियम या शाहरुख खान का स्टेडियम, किसमें हैं ज्यादा सुविधाएं? जानें दोनों की खासियत

नरेंद्र मोदी स्टेडियम या शाहरुख खान का स्टेडियम, किसमें हैं ज्यादा सुविधाएं? जानें दोनों की खासियत

Knight Riders Cricket Ground: KKR ऐसी पहली क्रिकेट फ्रेंचाइजी बनी है, जिसने अपना क्रिकेट मैदान तैयार किया है. उसका क्रिकेट मैदान लॉस एंजेलिस में स्थित है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसी पहली फ्रेंचाइजी बन गई है, जिसने अपना क्रिकेट स्टेडियम तैयार कर लिया है. KKR ने यूएसए के लॉस एंजेलिस के पोमोना शहर में अपना मैदान तैयार किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के सह-मालिक शाहरुख खान ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया. इसी मैदान पर 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट के मैच भी खेले जाएंगे.

बताया जा रहा है कि इस मैदान को लगभग 21 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से तैयार किया गया है. KKR ऐसी पहली क्रिकेट फ्रेंचाइजी है, जिसने अपना मैदान तैयार किया है. मगर सुविधाओं के मामले में यह मैदान अभी किस स्तर पर है. क्या सुविधाओं के मामले में इसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी पछाड़ दिया है?

KKR के नए स्टेडियम की खासियत

-लॉस एंजेलिस में यह मैदान ICC मानकों के अनुसार तय किया गया है. मैच खेलने और प्रैक्टिस के लिए मैदान में 8 पिच तैयार की गई हैं.

-खिलाड़ियों के लिए मॉडर्न तरीके का ड्रेसिंग रूम तैयार किया गया है और यहां दिन और रात, दोनों समय मैच करवाए जा सकेंगे.

-मैदान में अभी 5,000 दर्शक ही बैठकर मैच को लाइव देख सकते हैं. आगे चलकर सीटों की संख्या 20,000 तक करने की योजना बनाई गई है.

-इस मैदान का निर्माण केवल 70 दिनों में किया गया है. यहां 2028 ओलंपिक्स के मैच खेले जाएंगे.

-युवा खिलाड़ियों के लिए अकादमी और ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है. वहीं गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की खासियत

KKR के मैदान की तुलना में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत एडवांस है. यह करीब 63 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जिसमें 1,32,000 लोग एकसाथ बैठकर मैच लाइव देख सकते हैं. यहां 4 ड्रेसिंग रूम हैं और 76 कॉर्पोरेट बॉक्स तैयार किए गए थे. यहां लगभग 3,000 गाड़ी और 10,000 दुपहिया वाहन एकसाथ पार्क किए जा सकते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ओलंपिक के साइज का स्विमिंग पूल भी है. लगभग हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, KKR के मैदान से एडवांस है.

यह भी पढ़ें:

सेमीफाइनल में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने रचा इतिहास, बन गईं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली स्पिनर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Stadium KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS Knight Riders Cricket Ground
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
नरेंद्र मोदी स्टेडियम या शाहरुख खान का स्टेडियम, किसमें हैं ज्यादा सुविधाएं? जानें दोनों की खासियत
नरेंद्र मोदी स्टेडियम या शाहरुख खान का स्टेडियम, किसमें हैं ज्यादा सुविधाएं? जानें दोनों की खासियत
क्रिकेट
सेमीफाइनल में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने रचा इतिहास, बन गईं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली स्पिनर
सेमीफाइनल में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने रचा इतिहास, बन गईं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली स्पिनर
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
क्रिकेट
IND vs ENG 2nd T20: संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों खेलेंगे? दूसरे टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों खेलेंगे? दूसरे टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल मर्डर केस में कोडवर्ड का इस्तेमाल, सिया-चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
केतन अग्रवाल मर्डर केस में कोडवर्ड का इस्तेमाल, सिया-चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
Results
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
मां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज- रुला देगा वीडियो
मां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget