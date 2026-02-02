कपास के रेशों की वजह से बैंक नोट रोजाना इस्तेमाल होने वाले कागज की तुलना में काफी ज्यादा टिकाऊ होते हैं. वे आसानी से फटते नहीं हैं और पानी या फिर पसीने के संपर्क में आने पर भी घुलते नहीं है.