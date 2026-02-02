हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Currency Paper: आम कागज और भारतीय नोटों के कागज में क्या होता है फर्क, जानें कहां से किया जाता है इंपोर्ट?

Indian Currency Paper: आम कागज और भारतीय नोटों के कागज में क्या होता है फर्क, जानें कहां से किया जाता है इंपोर्ट?

Indian Currency Paper: जिस कागज का इस्तेमाल करेंसी नोट को बनाने में किया जाता है वह आम कागज से काफी अलग होता है. आइए जानते हैं क्या है दोनों में अलग.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Feb 2026 08:14 AM (IST)
Indian Currency Paper: जिस कागज का इस्तेमाल करेंसी नोट को बनाने में किया जाता है वह आम कागज से काफी अलग होता है. आइए जानते हैं क्या है दोनों में अलग.

Indian Currency Paper: भारतीय नोट पहली नजर में आम कागज के जैसे लग सकते हैं लेकिन असल में उनका मटीरियल काफी अलग होता है. हाथ से उन्हें छूने के तरीके से लेकर, पानी, पसीने और सालों के इस्तेमाल होने के बाद भी वे टिके रहते हैं. करेंसी नोटों को काफी सटीकता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. आइए जानते हैं कि उन नोटों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कागज आम कागज से कितने अलग है.

आम कागज लकड़ी के गूदे से बनता है जबकि भारतीय बैंक नोट 100% कपास के रेशों से बनाए जाते हैं. कपास करेंसी नोटों को बेहतर लचीलापन और मजबूती देता है.
आम कागज लकड़ी के गूदे से बनता है जबकि भारतीय बैंक नोट 100% कपास के रेशों से बनाए जाते हैं. कपास करेंसी नोटों को बेहतर लचीलापन और मजबूती देता है.
कपास के रेशों की वजह से बैंक नोट रोजाना इस्तेमाल होने वाले कागज की तुलना में काफी ज्यादा टिकाऊ होते हैं. वे आसानी से फटते नहीं हैं और पानी या फिर पसीने के संपर्क में आने पर भी घुलते नहीं है.
कपास के रेशों की वजह से बैंक नोट रोजाना इस्तेमाल होने वाले कागज की तुलना में काफी ज्यादा टिकाऊ होते हैं. वे आसानी से फटते नहीं हैं और पानी या फिर पसीने के संपर्क में आने पर भी घुलते नहीं है.
Published at : 02 Feb 2026 08:14 AM (IST)
Indian Currency Paper Banknote Paper Cotton Paper Notes

ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
