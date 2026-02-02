एक्सप्लोरर
Indian Currency Paper: आम कागज और भारतीय नोटों के कागज में क्या होता है फर्क, जानें कहां से किया जाता है इंपोर्ट?
Indian Currency Paper: जिस कागज का इस्तेमाल करेंसी नोट को बनाने में किया जाता है वह आम कागज से काफी अलग होता है. आइए जानते हैं क्या है दोनों में अलग.
Indian Currency Paper: भारतीय नोट पहली नजर में आम कागज के जैसे लग सकते हैं लेकिन असल में उनका मटीरियल काफी अलग होता है. हाथ से उन्हें छूने के तरीके से लेकर, पानी, पसीने और सालों के इस्तेमाल होने के बाद भी वे टिके रहते हैं. करेंसी नोटों को काफी सटीकता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. आइए जानते हैं कि उन नोटों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कागज आम कागज से कितने अलग है.
02 Feb 2026
