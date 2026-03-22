पहली बार गोद में आया नवजात तो कांपने लगे पिता के हाथ, भावुक कर देगा इंटरनेट पर वायरल वीडियो

एक बच्चे का जन्म केवल एक परिवार में नए सदस्य का आगमन नहीं होता, बल्कि वह पल कई भावनाओं का संगम भी लेकर आता है. मां जहां नौ महीने की यात्रा के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है, वहीं पिता के लिए भी वह क्षण बेहद खास होता है जब वह पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता की पहली प्रतिक्रिया ने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही नर्स नवजात बच्चे को पिता की गोद में देती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसके हाथ खुशी के मारे कांपने लगते हैं.

पहली बार पिता बनने का अनमोल पल

वायरल हो रहे वीडियो में एक अस्पताल का दृश्य दिखाई देता है, जहां एक नर्स नवजात बच्चे को उसके पिता के हाथों में सौंपती है. पिता बेहद सावधानी से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं. खुशी और जिम्मेदारी के उस पल में उसके हाथ थरथराने लगते हैं. यह देखकर वहां मौजूद नर्स मुस्कुराने लगती है और इशारों में उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह पिता बन चुका है.

View this post on Instagram A post shared by Sugan Multispecialty Hospital (@drsuganyad3vi)

खुशी के मारे कांपने लगे पिता के हाथ

वीडियो का सबसे भावुक क्षण तब आता है जब पिता बच्चे को पकड़ते ही इतना भावुक हो जाता है कि उसके हाथ स्थिर नहीं रह पाते. वह बार-बार बच्चे को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खुशी और घबराहट दोनों मिलकर उसके हाथों को कांपने पर मजबूर कर देती हैं. यह दृश्य दिखाता है कि पिता बनने का एहसास कितना गहरा और भावनात्मक हो सकता है.

नर्स ने बढ़ाया हौसला

जब पिता अपने बच्चे को संभालने में थोड़ी घबराहट महसूस करता है, तब वहां मौजूद नर्स बेहद प्यार से उसके हाथों को सहारा देती है. वह मुस्कुराते हुए उसे इशारों में समझाती है कि सब ठीक है और अब वह सच में पिता बन गया है. नर्स का यह छोटा सा सहयोग उस पल को और भी खूबसूरत बना देता है.

यह भी पढ़ें: मुझे भूल गए क्या? एयरपोर्ट पर प्रिया सरोज को भूले रिंकू सिंह तो सांसद साहिबा ने यूं दिलाया याद, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले- यही होती है असली खुशी

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि पिता बनने की खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह पल किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है. कई लोगों ने लिखा कि इस वीडियो ने उनका दिल छू लिया और उन्हें भी अपने बच्चों के जन्म का पल याद आ गया.

यह भी पढ़ें: वर्ल्डकप की जीत के बाद वायरल हो गए हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड के साथ 1-2 नहीं ढेरों वीडियो वायरल