'शर्म आनी चाहिए', 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट

एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म ने 3 दिन में ही 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है. सेलेब्स भी फिल्म की और आदित्य धर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. अब अनुपम खेर ने भी इसे लेकर रिएक्ट किया है.

अनुपम खेर ने किया पोस्ट

अनुपम खेर ने एक वीडियो पोस्ट की है और उसमें उन्होंने बताया कि धुरंधर 2 ने उन पर क्या प्रभाव छोड़ा है. उन्होंने धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बताने को लेकर भी रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत दुख होता है और दया आती है उन लोगों पर जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं. शुरू में मुझे गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने कश्मीर फाइल्स, धुरंधर 1 और 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म्स कहा. लेकिन इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म कहने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए. अगर आप ऐसी फिल्में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप फिल्म बनाइए. ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें मॉडर्न इंडिया को दिखाया गया.'

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अनुपम खेर ने कहा कि आदित्य धर रॉकस्टार हैं और फिल्म शानदार है. अनुपम खेर ने कहा कि फिल्म आखिर तक आपके साथ रहती है. ये ऐसी फिल्म है जो आखिर तक आपके साथ रहती है और इसकी ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. अनुपम खेर ने कहा, 'ये फिल्म इमोशनल और सिनेमैटिक स्ट्रेंथ लेकर साथ चलती है.'

अनुपम खरे ने संजय दत्त की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा- संजय दत्त ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. आखिर में अनुपम खेर ने लिखा- ये एक ऐसी फिल्म है जो गर्व और कनेक्शन का एहसास कराती है. इसे देखना, एक्सपीरियंस करना और इस पर बात करना सार्थक है. जय हिंद.

बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं.