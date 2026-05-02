दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे को हाईवे का एडवांस और बेहतर रूप माना जाता है. ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस सड़कें होती हैं, यानी इनमें हर जगह से एंट्री और एग्जिट नहीं होता. गाड़ी केवल तय इंटरचेंज या रैंप से ही अंदर या बाहर जा सकती है. इसी वजह से यहां ट्रैफिक बिना रुकावट के चलता है और यात्रा ज्यादा तेज और सुरक्षित होती है. एक्सप्रेसवे को खासतौर पर हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है और यहां गति सीमा लगभग 120 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.