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Highway Vs Expressway: हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या होता है अंतर, कैसे तय होता है इनका पैमाना?
Highway Vs Expressway: लंबी दूरी की यात्रा के वक्त अक्सर हाईवे और एक्सप्रेसवे जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है? आइए जानते है इसके बारे में
जब भी हम लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं, तो रास्ते में “हाईवे” और “एक्सप्रेसवे” जैसे शब्द बार-बार सुनने को मिलते हैं. अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इन दोनों सड़कों के बीच बड़ा अंतर होता है, इनके नियम और बनावट दोनों ही अलग-अलग होती है. ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर हाईवे और एक्सप्रेसवे में फर्क क्या है, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएं. वही इनका सही अंतर और नियमों की जानकारी न हो, तो सफर के दौरान कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये दोनों कैसे अलग हैं और इनका पैमाना कैसे तय होता है.
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Published at : 02 May 2026 07:24 AM (IST)
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