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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHighway Vs Expressway: हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या होता है अंतर, कैसे तय होता है इनका पैमाना?

Highway Vs Expressway: हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या होता है अंतर, कैसे तय होता है इनका पैमाना?

Highway Vs Expressway: लंबी दूरी की यात्रा के वक्त अक्सर हाईवे और एक्सप्रेसवे जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है? आइए जानते है इसके बारे में

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 May 2026 07:24 AM (IST)
Highway Vs Expressway: लंबी दूरी की यात्रा के वक्त अक्सर हाईवे और एक्सप्रेसवे जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है? आइए जानते है इसके बारे में

जब भी हम लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं, तो रास्ते में “हाईवे” और “एक्सप्रेसवे” जैसे शब्द बार-बार सुनने को मिलते हैं. अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इन दोनों सड़कों के बीच बड़ा अंतर होता है, इनके नियम और बनावट दोनों ही अलग-अलग होती है. ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर हाईवे और एक्सप्रेसवे में फर्क क्या है, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएं. वही इनका सही अंतर और नियमों की जानकारी न हो, तो सफर के दौरान कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये दोनों कैसे अलग हैं और इनका पैमाना कैसे तय होता है.

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सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे की. नेशनल हाईवे वे सड़कें होती हैं जो देश के अलग-अलग राज्यों, शहरों और महत्वपूर्ण जगहों को आपस में जोड़ती हैं. इनका मुख्य काम लंबी दूरी की यात्रा और व्यापार को आसान बनाना होता है. इन सड़कों पर कई जगह से छोटी सड़कें जुड़ती हैं, चौराहे होते हैं और ट्रैफिक का आना जाना बना रहता है. इसलिए यहां गाड़ी की गति थोड़ी सीमित रहती है और आमतौर पर 100 किमी प्रति घंटा के आसपास स्पीड तय की जाती है.
सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे की. नेशनल हाईवे वे सड़कें होती हैं जो देश के अलग-अलग राज्यों, शहरों और महत्वपूर्ण जगहों को आपस में जोड़ती हैं. इनका मुख्य काम लंबी दूरी की यात्रा और व्यापार को आसान बनाना होता है. इन सड़कों पर कई जगह से छोटी सड़कें जुड़ती हैं, चौराहे होते हैं और ट्रैफिक का आना जाना बना रहता है. इसलिए यहां गाड़ी की गति थोड़ी सीमित रहती है और आमतौर पर 100 किमी प्रति घंटा के आसपास स्पीड तय की जाती है.
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दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे को हाईवे का एडवांस और बेहतर रूप माना जाता है. ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस सड़कें होती हैं, यानी इनमें हर जगह से एंट्री और एग्जिट नहीं होता. गाड़ी केवल तय इंटरचेंज या रैंप से ही अंदर या बाहर जा सकती है. इसी वजह से यहां ट्रैफिक बिना रुकावट के चलता है और यात्रा ज्यादा तेज और सुरक्षित होती है. एक्सप्रेसवे को खासतौर पर हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है और यहां गति सीमा लगभग 120 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.
दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे को हाईवे का एडवांस और बेहतर रूप माना जाता है. ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस सड़कें होती हैं, यानी इनमें हर जगह से एंट्री और एग्जिट नहीं होता. गाड़ी केवल तय इंटरचेंज या रैंप से ही अंदर या बाहर जा सकती है. इसी वजह से यहां ट्रैफिक बिना रुकावट के चलता है और यात्रा ज्यादा तेज और सुरक्षित होती है. एक्सप्रेसवे को खासतौर पर हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है और यहां गति सीमा लगभग 120 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.
Published at : 02 May 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Highway Speed Limit Expressway Speed Limit Difference Between Highway And Expressway Highway Vs Expressway Comparison

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