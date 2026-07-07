क्या सोशल मीडिया पर किया गया कमेंट लगवा सकता है UAPA, जानें क्या हैं नियम?

हाल ही में सऊदी अरब से लौटे एक युवक को पुलिस ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है. केरल के रहने वाले इस युवक ने विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी की थी. इस मामले पर युवक पर यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया गया है. आमतौर पर लोग सोचते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना अभव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो यह कदम आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. चलिए जानें कि UAPA के क्या नियम हैं.

सोशल मीडिया कमेंट और देश सुरक्षा का संबंध

अक्सर लोग यह मान बैठते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति हथियार उठाकर किसी हिंसक घटना को अंजाम नहीं देता है, तब तक उसे आतंकी या फिर देशद्रोही नहीं माना जा सकता है. लेकिन कानून की नजर में ऐसा नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट समेत देश की तमाम अदालतों ने यह साफ किया है कि डिजिटल दुनिया के जरिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, समाज में नफरत या हिंसा भड़काना और भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है. इसलिए सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी ऐसा कमेंट जो देश की अखंडता को चुनौती देता हो, सीधे यूएपीए के दायरे में आता है.

कब-कब लागू होता है UAPA?

इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना होता है. अगर कोई व्यक्ति या संगठन, चाहे वह भारत की सीमा के अंदर होया फिर सात समंदर पार हो, भारत के खिलाफ साजिश करता है तो उस पर यह कानून लागू होता है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया, भाषण या लेखन के जरिए भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की मांग करता है, देश की सीमाओं पर सवाल उठाता है या फिर नागरिकों के मन में देश के प्रति तीव्र नफरत और विद्रोह ही भावना पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है.

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आतंकवाद को डिजिटल बढ़ावा देने पर रोक

इस सख्त कानून के दायरे में सिर्फ बम, बारूद या फिर हमला करने वाले लोग ही नहीं आते हैं, बल्कि वे लोग भी आते हैं जो वैचारिक रूप से आतंकवाद को खाद-पानी देने का काम करते हैं. इंटरनेट के लिए किसी भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे आईएसआईएस या लश्कर की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और उनके समर्थन में पोस्ट शेयर करना भी बड़ी आतंकी गतिविधि माना जाता है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इन संगठनों के लिए डिजिटल माध्यमों या फिर हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का काम करता है, तो उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

विदेशी जमीन से रची गई साजिश करने वाले भी कानूनी फंदे में

यूएपीए की पहुंच इतनी व्यापक है कि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है. अगर कोई विदेशी नागरिक या फिर किसी दूसरे देश की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ कोई डिजिटल नेटवर्क चला रहा है और भारत में दंगे भड़काने और देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ऑनलाइन कोशिश कर रहा है तो भारत सरकार उसके खिलाफ भी इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है.

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