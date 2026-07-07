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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सोशल मीडिया पर किया गया कमेंट लगवा सकता है UAPA, जानें क्या हैं नियम?

क्या सोशल मीडिया पर किया गया कमेंट लगवा सकता है UAPA, जानें क्या हैं नियम?

हाल ही में सऊदी अरब से भारत लौटे एक शख्स को पुलिस ने UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया है. उसने पहलगाम हमले के समर्थन में कमेट किया था. चलिए जानें कि UAPA कब और किस पर लगता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Jul 2026 02:02 PM (IST)
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हाल ही में सऊदी अरब से लौटे एक युवक को पुलिस ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है. केरल के रहने वाले इस युवक ने विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी की थी. इस मामले पर युवक पर यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया गया है. आमतौर पर लोग सोचते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना अभव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो यह कदम आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. चलिए जानें कि UAPA के क्या नियम हैं.

सोशल मीडिया कमेंट और देश सुरक्षा का संबंध

अक्सर लोग यह मान बैठते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति हथियार उठाकर किसी हिंसक घटना को अंजाम नहीं देता है, तब तक उसे आतंकी या फिर देशद्रोही नहीं माना जा सकता है. लेकिन कानून की नजर में ऐसा नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट समेत देश की तमाम अदालतों ने यह साफ किया है कि डिजिटल दुनिया के जरिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, समाज में नफरत या हिंसा भड़काना और भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है. इसलिए सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी ऐसा कमेंट जो देश की अखंडता को चुनौती देता हो, सीधे यूएपीए के दायरे में आता है.

कब-कब लागू होता है UAPA?

इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना होता है. अगर कोई व्यक्ति या संगठन, चाहे वह भारत की सीमा के अंदर होया फिर सात समंदर पार हो, भारत के खिलाफ साजिश करता है तो उस पर यह कानून लागू होता है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया, भाषण या लेखन के जरिए भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की मांग करता है, देश की सीमाओं पर सवाल उठाता है या फिर नागरिकों के मन में देश के प्रति तीव्र नफरत और विद्रोह ही भावना पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है.

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आतंकवाद को डिजिटल बढ़ावा देने पर रोक

इस सख्त कानून के दायरे में सिर्फ बम, बारूद या फिर हमला करने वाले लोग ही नहीं आते हैं, बल्कि वे लोग भी आते हैं जो वैचारिक रूप से आतंकवाद को खाद-पानी देने का काम करते हैं. इंटरनेट के लिए किसी भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे आईएसआईएस या लश्कर की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और उनके समर्थन में पोस्ट शेयर करना भी बड़ी आतंकी गतिविधि माना जाता है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इन संगठनों के लिए डिजिटल माध्यमों या फिर हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का काम करता है, तो उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

विदेशी जमीन से रची गई साजिश करने वाले भी कानूनी फंदे में

यूएपीए की पहुंच इतनी व्यापक है कि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है. अगर कोई विदेशी नागरिक या फिर किसी दूसरे देश की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ कोई डिजिटल नेटवर्क चला रहा है और भारत में दंगे भड़काने और देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ऑनलाइन कोशिश कर रहा है तो भारत सरकार उसके खिलाफ भी इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 02:02 PM (IST)
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