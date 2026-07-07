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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOrgan Donation: किस उम्र तक के लोगों को लगाए जा सकते हैं 7 साल के बच्चे के अंग? समझें पूरा प्रोसेस

Organ Donation: किस उम्र तक के लोगों को लगाए जा सकते हैं 7 साल के बच्चे के अंग? समझें पूरा प्रोसेस

Organ Donation: तमिलनाडु के एक सात साल के बच्चे के अंगदान की वजह से 6 लोगों को नई जिंदगी मिली है. आइए जानते हैं कि एक 7 साल के बच्चे के अंग किस उम्र के व्यक्ति को लगाए जा सकते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 07 Jul 2026 02:07 PM (IST)
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  • सात वर्षीय बच्चे के अंगदान से छह लोगों को जीवन मिला।
  • अंगों के लिए उम्र की कोई सख्त सीमा नहीं होती।
  • अंगदान के लिए ब्रेन डेथ और परिजनों की लिखित सहमति अनिवार्य।

Organ Donation: तमिलनाडु के सात साल के बच्चे लोकिनेनी यशवान की कहानी ने पूरे देश के लोगों का दिल छू लिया है. दरअसल इस 7 साल के बच्चे के अंगों के दान ने 6 लोगों को नई जिंदगी दी है. इसी बीच आइए चाहिए जानते हैं कि क्या 7 साल के बच्चे के दान किए गए अंग सिर्फ बच्चों में ही ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं या फिर बड़े भी उन्हें ले सकते हैं. 

क्या बच्चे के अंग लेने के लिए कोई उम्र की सीमा है? 

7 साल के बच्चे के दान किए गए अंग किसी भी उम्र के मरीजों में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं. बस इसके पीछे शर्त यह है कि ब्लड ग्रुप, टिश्यू टाइप और शरीर का साइज मैच करे. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक अंग देने वालों के लिए पहले जो 65 साल की अधिकतम उम्र की सीमा थी उसे हटा दिया गया है. 

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कौन से मरीज बच्चों के अंग ले सकते हैं? 

अंग का प्रकार ही मुख्य रूप से इस बात को तय करता है कि उसे कौन ले सकता है. 7 साल के बच्चे के छोटे अंग जैसे दिल, फेफड़े और लीवर आमतौर पर उसी उम्र या फिर शरीर के साइज वाले बच्चों के साथ मैच किए जाते हैं. हालांकि कुछ अंग बड़ों में भी ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं. छोटे बच्चों की दोनों किडनी एक साथ किसी बड़े व्यक्ति में ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं. वहां वे धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं और सामान्य रूप से काम कर सकती हैं. कुछ मामलों में बच्चे का लीवर या फिर लीवर का एक हिस्सा भी खास मेडिकल तकनीक का इस्तेमाल करके कम शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. 

कॉर्निया, त्वचा और दिल के वॉल्व अलग होते हैं क्योंकि इनके लिए उम्र या फिर साइज की कोई सख्त सीमा नहीं होती और इन्हें अलग-अलग उम्र के लोगों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है.

ब्रेन डेथ पहली जरूरत 

अंग-दान की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ाई जा सकती है जब मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाए. सरकारी नियम के मुताबिक डॉक्टरों का एक खास पैनल ब्रेन फंक्शन की दो अलग-अलग जांच करता है. इनके बीच 6 घंटे का अंतर होता है. ब्रेन डेथ की पुष्टि होने के बाद ही डेथ सर्टिफिकेट को जारी किया जाता है. 

अब क्योंकि इस मामले में डोनर नाबालिग है इस वजह से माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी होती है. अस्पताल परिवार की मंजूरी के बिना इस प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते. 

सहमति मिलने के बाद अस्पताल नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को सूचित करता है. यह राष्ट्रीय वेटिंग लिस्ट का इस्तेमाल करके सबसे उपयुक्त व्यक्ति की पहचान करता है. ट्रांसप्लांट का सबसे अच्छा नतीजा पक्का करने के लिए ब्लड ग्रुप, टिश्यू कैपेबिलिटी और मरीज की मेडिकल स्थिति के आधार पर चयन किया जाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Organ Donation Brain Death Child Organ Donation
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