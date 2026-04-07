वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 अरब साल है. पृथ्वी की उम्र तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे भरोसेमंद विधि रेडियोमेट्रिक डेटिंग है. इस तकनीक से यह पता चलता है कि यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व समय के साथ धीरे-धीरे सीसा जैसे दूसरे तत्वों में कैसे बदलते हैं. क्योंकि यह बदलाव एक निश्चित और अनुमानित दर पर होता है इस वजह से वैज्ञानिक किसी चट्टान के अंदर इन तत्वों के अनुपात को एनालाइज करके उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं.