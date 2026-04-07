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Earth Age: क्या है हमारी पृथ्वी की उम्र, जानें वैज्ञानिकों ने कैसे की यह तय?
Earth Age: वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी पृथ्वी अरबों साल पुरानी है. आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता लगाया.
Earth Age: हर चीज की एक उम्र होती है. अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी की कितनी उम्र है. दरअसल इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक पहले ही दे चुके हैं. लेकिन यह सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है. यह रिसर्च और सबूत का इस्तेमाल करके की गई वेरिफिकेशन का नतीजा है. आइए जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है.
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Published at : 07 Apr 2026 01:29 PM (IST)
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