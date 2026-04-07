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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEarth Age: क्या है हमारी पृथ्वी की उम्र, जानें वैज्ञानिकों ने कैसे की‌ यह तय?

Earth Age: क्या है हमारी पृथ्वी की उम्र, जानें वैज्ञानिकों ने कैसे की‌ यह तय?

Earth Age: वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी पृथ्वी अरबों साल पुरानी है. आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता लगाया.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Earth Age: वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी पृथ्वी अरबों साल पुरानी है. आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता लगाया.

Earth Age: हर चीज की एक उम्र होती है. अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी की कितनी उम्र है. दरअसल इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक पहले ही दे चुके हैं. लेकिन यह सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है. यह रिसर्च और सबूत का इस्तेमाल करके की गई वेरिफिकेशन का नतीजा है. आइए जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है.

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वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 अरब साल है. पृथ्वी की उम्र तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे भरोसेमंद विधि रेडियोमेट्रिक डेटिंग है. इस तकनीक से यह पता चलता है कि यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व समय के साथ धीरे-धीरे सीसा जैसे दूसरे तत्वों में कैसे बदलते हैं. क्योंकि यह बदलाव एक निश्चित और अनुमानित दर पर होता है इस वजह से वैज्ञानिक किसी चट्टान के अंदर इन तत्वों के अनुपात को एनालाइज करके उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 अरब साल है. पृथ्वी की उम्र तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे भरोसेमंद विधि रेडियोमेट्रिक डेटिंग है. इस तकनीक से यह पता चलता है कि यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व समय के साथ धीरे-धीरे सीसा जैसे दूसरे तत्वों में कैसे बदलते हैं. क्योंकि यह बदलाव एक निश्चित और अनुमानित दर पर होता है इस वजह से वैज्ञानिक किसी चट्टान के अंदर इन तत्वों के अनुपात को एनालाइज करके उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं.
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वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानों को स्टडी करके शुरुआत की है. ये चट्टान प्राकृतिक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती हैं. इन नमूनों पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग लागू करके रिसचर्स ने यह अनुमान लगाया कि ये चट्टान और इस तरह पृथ्वी भी कब बनी थी.
वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानों को स्टडी करके शुरुआत की है. ये चट्टान प्राकृतिक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती हैं. इन नमूनों पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग लागू करके रिसचर्स ने यह अनुमान लगाया कि ये चट्टान और इस तरह पृथ्वी भी कब बनी थी.
Published at : 07 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Earth Age Radiometric Dating Uranium Decay

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