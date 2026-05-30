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Pakistan Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल पर कितना टैक्स लेती है पाकिस्तान की सरकार, एक झटके में कैसे कम कर दिए 22 रुपये?
Pakistan Petrol Diesel Price: पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ईंधन पर कितना टैक्स लेता है.
Pakistan Petrol Diesel Price: जैसे-जैसे मिडल ईस्ट में वैश्विक तनाव ऊर्जा बाजारों को बाधित करता जा रहा है भारत सहित कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एक ही बार में ईंधन की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती कर दी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पर पाकिस्तान की सरकार कितना टैक्स लेती है.
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Published at : 30 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :Diesel Prices Fuel Tax Pakistan Petrol
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