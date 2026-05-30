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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistan Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल पर कितना टैक्स लेती है पाकिस्तान की सरकार, एक झटके में कैसे कम कर दिए 22 रुपये?

Pakistan Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल पर कितना टैक्स लेती है पाकिस्तान की सरकार, एक झटके में कैसे कम कर दिए 22 रुपये?

Pakistan Petrol Diesel Price: पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ईंधन पर कितना टैक्स लेता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 May 2026 04:08 PM (IST)
Pakistan Petrol Diesel Price: पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ईंधन पर कितना टैक्स लेता है.

Pakistan Petrol Diesel Price: जैसे-जैसे मिडल ईस्ट में वैश्विक तनाव ऊर्जा बाजारों को बाधित करता जा रहा है भारत सहित कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एक ही बार में ईंधन की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती कर दी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पर पाकिस्तान की सरकार कितना टैक्स लेती है.

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती के पीछे सबसे बड़ी वजह में से एक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट थी. जैसे ही वैश्विक तेल बाजार अस्थायी रूप से नरम पड़ा पाकिस्तान सरकार ने इस फायदे का एक हिस्सा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया. इससे अधिकारियों को एक ही बार में 22 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कटौती की घोषणा करने का मौका मिला.
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती के पीछे सबसे बड़ी वजह में से एक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट थी. जैसे ही वैश्विक तेल बाजार अस्थायी रूप से नरम पड़ा पाकिस्तान सरकार ने इस फायदे का एक हिस्सा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया. इससे अधिकारियों को एक ही बार में 22 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कटौती की घोषणा करने का मौका मिला.
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ईद से पहले ईंधन की कीमतों में की गई इस कटौती को जनता के लिए एक राहत उपाय के तौर पर पेश किया गया. त्योहार के इस मौसम में लाखों लोग यात्रा करते हैं और महंगाई पहले से ही लोगों के घरेलू बजट पर भारी पड़ रही है. ऐसे में सरकार का मकसद परिवहन लागत को कम करना और आम नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को हल्का करना था.
ईद से पहले ईंधन की कीमतों में की गई इस कटौती को जनता के लिए एक राहत उपाय के तौर पर पेश किया गया. त्योहार के इस मौसम में लाखों लोग यात्रा करते हैं और महंगाई पहले से ही लोगों के घरेलू बजट पर भारी पड़ रही है. ऐसे में सरकार का मकसद परिवहन लागत को कम करना और आम नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को हल्का करना था.
Published at : 30 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Diesel Prices Fuel Tax Pakistan Petrol

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