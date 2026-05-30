पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती के पीछे सबसे बड़ी वजह में से एक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट थी. जैसे ही वैश्विक तेल बाजार अस्थायी रूप से नरम पड़ा पाकिस्तान सरकार ने इस फायदे का एक हिस्सा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया. इससे अधिकारियों को एक ही बार में 22 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कटौती की घोषणा करने का मौका मिला.