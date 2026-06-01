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IPL 2026 की विनर बनी RCB, जानें प्राइज मनी पर कितना लगेगा टैक्स?

IPL 2026 Winner RCB: आरसीबी ने गुजरात को हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीता. आइए जानें कि इस टीम ने जितना पैसा जीता है, उस पर उसे कितने रुपये का टैक्स कटेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Jun 2026 12:02 PM (IST)
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  • आरसीबी ने आईपीएल 2026 फाइनल में गुजरात टाइटन्स को हराया.
  • विजेता आरसीबी को 20 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली.
  • प्राइज मनी पर 31.2% टीडीएस के रूप में टैक्स कटेगा.
  • टैक्स कटौती के बाद आरसीबी को 13.76 करोड़ रुपये मिलेंगे.

IPL 2026 Winner RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैंस के लिए 31 मई का रविवार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स (GT) को 5 विकेट से हराकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली. रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु की टीम लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पूरी टीम जश्न में डूबी है, वहीं चैंपियन टीम पर पैसों की जमकर बारिश भी हुई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरसीबी को मिली इस भारी-भरकम प्राइज मनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जाएगा?

खिताबी मुकाबला और चमचमाती ट्रॉफी

अहमदाबाद के खचाखच भरे स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मैच में गुजरात टाइटन्स का दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया. आरसीबी के खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान शानदार खेल दिखाया और विरोधी टीम को पछाड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की. मैच खत्म होने के बाद आयोजित हुई भव्य अवॉर्ड सेरेमनी में विजेता और उपविजेता टीमों पर करोड़ों रुपये की बौछार की गई. टूर्नामेंट की चैंपियन बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को प्राइज मनी के तौर पर कुल 20 करोड़ रुपये का बंपर नकद इनाम दिया गया.

प्राइज मनी और टैक्स का खेल

क्रिकेट के मैदान पर मिली इस मोटी रकम पर भारत के कड़े टैक्स नियम लागू होते हैं. भारतीय आयकर नियमों के तहत खेल या किसी भी प्रतियोगिता में जीती गई प्राइज मनी को सामान्य कमाई नहीं माना जाता है. यही वजह है कि आईपीएल में मिलने वाली इस प्राइज मनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खास नियमों के मुताबिक सीधे टैक्स वसूला जाता है. आरसीबी को जो 20 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है, वह पूरी की पूरी टीम के खाते में नहीं जाएगी, बल्कि उस पर एक बड़ा डिडक्शन होना तय है.

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सेक्शन 194B के तहत टीडीएस

भारतीय आयकर कानून के सेक्शन 194B के तहत किसी भी लॉटरी, गेम शो या खेल प्रतियोगिता में जीती गई प्राइज मनी पर भारी टैक्स लगता है. इस नियम के अनुसार, जीतने वाली टीम को मिलने वाली कुल प्राइज मनी पर सीधे 31.2% का टीडीएस (TDS) काटा जाता है. यह टैक्स कटौती बेहद अनिवार्य होती है और प्राइज मनी देने वाले बोर्ड को इसे पहले ही काट कर सरकारी खाते में जमा करना पड़ता है. आरसीबी की जीत की रकम पर भी यही नियम पूरी तरह लागू हो रहा है.

टैक्स का पूरा गणित समझें

अगर इस टैक्स के गणित को आसान शब्दों में समझें, तो इसमें मुख्य रूप से दो चीजें शामिल होती हैं. सबसे पहले जीती गई रकम पर फ्लैट 30% का इनकम टैक्स लगाया जाता है. इसके बाद इस टैक्स राशि पर अलग से 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस (Cess) जोड़ा जाता है. इन दोनों को मिलाकर कुल टैक्स डिडक्शन पूरे 31.2% पर पहुंच जाता है. इसी प्रतिशत के आधार पर आईपीएल की विजेता टीम की इनामी राशि में से टैक्स की कटौती की जाती है.

आरसीबी के हाथ आई कितनी वास्तविक रकम

अब बात करते हैं कि 20 करोड़ रुपये के इस बंपर इनाम में से आरसीबी को असल में कितने पैसे मिलेंगे. इस नियम के हिसाब से 20 करोड़ रुपये की कुल राशि पर 31.2% का टैक्स यानी पूरे 6.24 करोड़ रुपये सिर्फ टैक्स के रूप में कट जाएंगे. इस भारी कटौती के बाद चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास वास्तविक राशि के रूप में केवल 13.76 करोड़ रुपये ही बचेंगे. यही वह असली रकम है जो टैक्स कटने के बाद टीम मैनेजमेंट के हाथ आएगी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
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