क्रीम, फेस वॉश से लेकर सिरप तक, जानें कॉकरोच से कौन-कौन से प्रोडक्ट होते हैं तैयार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कॉकरोच के तत्वों से बनती हैं एंटी-एजिंग क्रीम, फेस वॉश.

स्किनकेयर, मेकअप, हेयर केयर में चिटिन, चिटोसन का प्रयोग.

घाव भरने वाले सिरप, पारंपरिक चिकित्सा में भी उपयोग.

बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स में कॉकरोच का हो रहा अध्ययन.

जब भी घर के किसी कोने में कॉकरोच यानी तिलचट्टा नजर आता है, तो ज्यादातर लोग डरकर या घिन खाकर दूर भाग जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जीव को आप देखना भी पसंद नहीं करते, वह आपकी महंगी एंटी-एजिंग क्रीम, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर का एक मुख्य हिस्सा हो सकता है? जी हां, यह बिल्कुल सच है. आज की तारीख में ब्यूटी और हेल्थ इंडस्ट्री में कॉकरोच से निकलने वाले तत्वों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से लेकर घाव भरने वाले मेडिकल सिरप और बायोटेक रिसर्च तक, अमेरिकन कॉकरोच को विज्ञान की दुनिया में एक जैविक खजाना माना जाता है. आइए जानते हैं कि रोजमर्रा के किन प्रोडक्ट्स में यह जीव छुपा हुआ है.

स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में कॉकरोच का कमाल

तिलचट्टे के अर्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल त्वचा से जुड़े प्रोडक्ट्स में किया जाता है. एक पेटेंट के मुताबिक, भारत में पाए जाने वाले अमेरिकन कॉकरोच की प्रजाति से ऐसा फेस वॉश तैयार होता है जो त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज और रिपेयर करता है. इसके अलावा फेशियल मास्क और टोनर में भी इसके अर्क का इस्तेमाल होता है, जो त्वचा के रंग को निखारने, खुले रोमछिद्रों को कम करने और स्किन के टेक्सचर को सुधारने में मदद करता है. इसके भीतर मौजूद तत्व त्वचा की ऊपरी परत को फटने से बचाते हैं.

एंटी एजिंग क्रीम और सीरम

उम्र के असर को थामने वाली एंटी-एजिंग क्रीम और सीरम बनाने में भी इस जीव का बड़ा योगदान है. कॉकरोच में खास तरह के पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो इंसानी त्वचा में जाकर कोलेजन के उत्पादन को तेजी से बढ़ाते हैं. कोलेजन बढ़ने की वजह से चेहरे पर झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा लंबे समय तक जवां बनी रहती है. कुछ नई रिसर्च में तो यह भी सामने आया है कि तिलचट्टे के अर्क में सन-स्क्रीन जैसे गुण भी होते हैं, जो धूप से त्वचा की रक्षा करते हैं.

यह भी पढ़ें: Japan Mango Ban: बांग्लादेश में कौन सा आम मिलता है जिन्हें खरीद रहा जापान, भारत के मैंगो पर लगाया बैन

चिटिन और चिटोसन का चमत्कारी असर

वैज्ञानिकों के मुताबिक, कॉकरोच के शरीर में 'चिटिन' और 'चिटोसन' नाम के दो बेहद फायदेमंद तत्व मौजूद होते हैं. ये दोनों ही तत्व डैमेज्ड स्किन को तेजी से ठीक करने और किसी भी तरह के घाव को बहुत जल्दी भरने की क्षमता रखते हैं. इसके साथ ही यह अर्क एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है. यह त्वचा को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाता है और चेहरे की सूजन व लालिमा को कम करने में भी बेहद असरदार साबित होता है.

मेकअप और हेयर केयर में भी मौजूदगी

सिर्फ स्किनकेयर ही नहीं, बल्कि आपके पसंदीदा मेकअप और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी तिलचट्टे के तत्व छुपे हो सकते हैं. कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स अपने लिक्विड फाउंडेशन और लिपस्टिक में इसे कंडीशनर और ह्यूमेक्टेंट के तौर पर मिलाते हैं ताकि मेकअप त्वचा पर अच्छे से टिका रहे. बालों की बात करें, तो इसके अर्क का इस्तेमाल शैम्पू, हेयर टॉनिक और कंडीशनर में खूब किया जाता है. इसका मुख्य काम स्कैल्प की सेहत को सुधारना और बालों की ग्रोथ को बढ़ाना होता है.

गंदगी वाले नहीं बल्कि खास कॉकरोच से बनती हैं चीजें

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या नालियों और गंदगी में घूमने वाले कॉकरोच को प्रोडक्ट्स में डाला जाता है? तो जवाब है, बिल्कुल नहीं. कॉस्मेटिक्स और दवाओं में जिस तिलचट्टे का इस्तेमाल होता है, उन्हें बेहद साफ-सुथरे, स्टेराइल और पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण वाले आधुनिक फार्मों में पाला जाता है. इन कॉकरोच को बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, कीटनाशकों और बाहरी गंदगी से कोसों दूर रखा जाता है, ताकि इनके भीतर मिलने वाले केमिकल पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित हों.

सीधे कॉकरोच पीसकर नहीं बनती हैं दवाइयां

इन फार्मों में तैयार कॉकरोच को सीधे पीसकर किसी क्रीम या सिरप में नहीं मिलाया जाता है. इसके लिए बेहद जटिल वैज्ञानिक और केमिकल प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है. इन तकनीकों के जरिए तिलचट्टे के शरीर से केवल जरूरी और शुद्ध तत्वों जैसे चिटोसन को अलग निकाला जाता है. इसके बाद लैब में कई कड़े परीक्षण किए जाते हैं. चीन जैसे देशों में तो यह बाकायदा FDA और अन्य बड़ी सुरक्षा एजेंसियों से सेफ्टी परमिशन और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही बाजार में आता है.

दवाओं और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग

कॉकरोच के शरीर में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया से लड़ने वाले अद्भुत एंटीबायोटिक गुण मौजूद होते हैं. इसी वजह से पारंपरिक चीनी चिकित्सा (Traditional Chinese Medicine) में इसके सत्त का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है. घावों को तुरंत भरने वाले मेडिकल जेल और पेट की बीमारियों से जुड़े सिरप में इसका उपयोग आधुनिक चिकित्सा में भी बढ़ गया है. यदि आप अपने किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की इंग्रीडिएंट्स लिस्ट में Chitin, Chitosan या Deacetylated Chitin लिखा हुआ देखते हैं, तो काफी संभावना है कि वह तत्व कॉकरोच से ही निकाला गया हो.

बायोटेक्नोलॉजी और प्रोटीन का नया स्रोत

स्किनकेयर और मेडिकल लाइन से अलग हटकर, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी कॉकरोच पर बहुत तेजी से काम चल रहा है. वैज्ञानिक इस जीव के बेहद मजबूत शारीरिक ढांचे और नर्वस सिस्टम का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इसकी मदद से आधुनिक 'माइक्रो-रोबोट' और बायो-इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें. इसके अलावा कॉकरोच की एक विशेष प्रजाति (पेसिफिक बीटल) से दूध जैसे पोषक तत्व यानी मिल्क क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल भविष्य में हाई-प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाने के लिए किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी, जानें वहां कितने नॉनवेजिटेरियन?