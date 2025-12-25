क्या होता है स्टेपल वीजा और यह बाकी वीजा से कैसे अलग? इसे लेकर भारत-चीन में होता है विवाद

यात्रा पूरी होने के बाद यह कागज आसानी से हटाया या फाड़ा जा सकता है, जिससे पासपोर्ट पर उस यात्रा का कोई स्थायी निशान नहीं बचता है. आम तौर पर जो वीजा जारी किया जाता है, वह पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है और उस पर इमिग्रेशन की मुहर लगती है. इससे यह साफ हो जाता है कि यात्री किस देश में कब गया और कब लौटा.