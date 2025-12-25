एक्सप्लोरर
क्या होता है स्टेपल वीजा और यह बाकी वीजा से कैसे अलग? इसे लेकर भारत-चीन में होता है विवाद
Stapled Visa Meaning: स्टेपल वीजा दिखने में भले एक साधारण कागज हो, लेकिन इसके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने गहरे हैं. भारत-चीन विवाद में यह वीजा तकनीकी से ज्यादा संप्रभुता और सम्मान का मुद्दा है.
एक छोटा सा कागज, जिसे पासपोर्ट पर नत्थी कर दिया जाता है, लेकिन इसके मायने किसी मुहर लगे वीजा से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं. यही स्टेपल वीजा कई बार यात्रियों के लिए परेशानी और देशों के लिए टकराव की वजह बन जाता है. भारत और चीन के बीच वर्षों से चल रहा विवाद इसी से जुड़ा है. सवाल यह है कि आखिर स्टेपल वीजा है क्या और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों होता है?
