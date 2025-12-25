क्या होता है स्टेपल वीजा और यह बाकी वीजा से कैसे अलग? इसे लेकर भारत-चीन में होता है विवाद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या होता है स्टेपल वीजा और यह बाकी वीजा से कैसे अलग? इसे लेकर भारत-चीन में होता है विवाद

Stapled Visa Meaning: स्टेपल वीजा दिखने में भले एक साधारण कागज हो, लेकिन इसके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने गहरे हैं. भारत-चीन विवाद में यह वीजा तकनीकी से ज्यादा संप्रभुता और सम्मान का मुद्दा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Dec 2025 05:36 PM (IST)
एक छोटा सा कागज, जिसे पासपोर्ट पर नत्थी कर दिया जाता है, लेकिन इसके मायने किसी मुहर लगे वीजा से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं. यही स्टेपल वीजा कई बार यात्रियों के लिए परेशानी और देशों के लिए टकराव की वजह बन जाता है. भारत और चीन के बीच वर्षों से चल रहा विवाद इसी से जुड़ा है. सवाल यह है कि आखिर स्टेपल वीजा है क्या और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों होता है?

स्टेपल वीजा एक सामान्य वीजा की तरह पासपोर्ट पर चिपकाया नहीं जाता, बल्कि एक अलग कागज की पर्ची होती है, जिस पर यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां दर्ज रहती हैं. इस पर्ची को पासपोर्ट के साथ स्टेपलर से जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे स्टेपल या नत्थी वीजा कहा जाता है.
यात्रा पूरी होने के बाद यह कागज आसानी से हटाया या फाड़ा जा सकता है, जिससे पासपोर्ट पर उस यात्रा का कोई स्थायी निशान नहीं बचता है. आम तौर पर जो वीजा जारी किया जाता है, वह पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है और उस पर इमिग्रेशन की मुहर लगती है. इससे यह साफ हो जाता है कि यात्री किस देश में कब गया और कब लौटा.
