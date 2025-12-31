एक्सप्लोरर
क्या होता है एंटी फॉग सिस्टम, इसे लगाने पर भी लेट क्यों चल रहीं ट्रेनें?
Anti Fog System: एंटी फॉग सिस्टम ने कोहरे में ट्रेन संचालन को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया है, लेकिन प्रकृति और संचालन की सीमाएं अब भी चुनौती हैं. आइए जानें कि फिर भी ट्रेन लेट क्यों हैं.
सर्दियों की सुबह, घना कोहरा और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्री. रेलवे ने सुरक्षा के लिए एंटी फॉग सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण लगाए, फिर भी ट्रेनों की लेटलतीफी खत्म क्यों नहीं हुई? क्या तकनीक नाकाम है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? जब जीपीएस आधारित सिस्टम लोको पायलट को हर सिग्नल की जानकारी देता है, तब भी ट्रेनें क्यों रेंगती नजर आती हैं? जवाब तकनीक से ज्यादा सुरक्षा और संचालन से जुड़ा है. आइए जानें.
1/7
2/7
Published at : 31 Dec 2025 12:21 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
देश-दुनिया में कैसे हो रही नया साल मनाने की तैयारी? शानदार तस्वीरों में देखें जश्न की धूमधाम
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या कोई देश किसी दूसरे मुल्क की करेंसी अपना सकता है, जानें किस स्थिति में लिया जा सकता है यह फैसला
जनरल नॉलेज
8 Photos
नए साल पर बजट नहीं बनेगा बोझ, 500 रुपये में परिवार, पत्नी-पति और दोस्तों को दें ये खास गिफ्ट
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया का इकलौता द्वीप, जहां रोटी के साथ खाते हैं वहां की मिट्टी, वजह हैरान कर देगी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion