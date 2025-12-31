क्या होता है एंटी फॉग सिस्टम, इसे लगाने पर भी लेट क्यों चल रहीं ट्रेनें?

भारतीय रेलवे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एंटी फॉग सिस्टम, जिसे फॉग सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है, एक जीपीएस आधारित आधुनिक तकनीक है. यह डिवाइस सीधे इंजन में लगाया जाता है और लोको पायलट को कोहरे के दौरान ट्रैक से जुड़ी अहम जानकारियां उपलब्ध कराता है.