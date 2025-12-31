हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या होता है एंटी फॉग सिस्टम, इसे लगाने पर भी लेट क्यों चल रहीं ट्रेनें?

क्या होता है एंटी फॉग सिस्टम, इसे लगाने पर भी लेट क्यों चल रहीं ट्रेनें?

Anti Fog System: एंटी फॉग सिस्टम ने कोहरे में ट्रेन संचालन को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया है, लेकिन प्रकृति और संचालन की सीमाएं अब भी चुनौती हैं. आइए जानें कि फिर भी ट्रेन लेट क्यों हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 31 Dec 2025 12:21 PM (IST)
Anti Fog System: एंटी फॉग सिस्टम ने कोहरे में ट्रेन संचालन को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया है, लेकिन प्रकृति और संचालन की सीमाएं अब भी चुनौती हैं. आइए जानें कि फिर भी ट्रेन लेट क्यों हैं.

सर्दियों की सुबह, घना कोहरा और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्री. रेलवे ने सुरक्षा के लिए एंटी फॉग सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण लगाए, फिर भी ट्रेनों की लेटलतीफी खत्म क्यों नहीं हुई? क्या तकनीक नाकाम है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? जब जीपीएस आधारित सिस्टम लोको पायलट को हर सिग्नल की जानकारी देता है, तब भी ट्रेनें क्यों रेंगती नजर आती हैं? जवाब तकनीक से ज्यादा सुरक्षा और संचालन से जुड़ा है. आइए जानें.

1/7
भारतीय रेलवे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एंटी फॉग सिस्टम, जिसे फॉग सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है, एक जीपीएस आधारित आधुनिक तकनीक है. यह डिवाइस सीधे इंजन में लगाया जाता है और लोको पायलट को कोहरे के दौरान ट्रैक से जुड़ी अहम जानकारियां उपलब्ध कराता है.
भारतीय रेलवे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एंटी फॉग सिस्टम, जिसे फॉग सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है, एक जीपीएस आधारित आधुनिक तकनीक है. यह डिवाइस सीधे इंजन में लगाया जाता है और लोको पायलट को कोहरे के दौरान ट्रैक से जुड़ी अहम जानकारियां उपलब्ध कराता है.
2/7
इसमें पहले से ट्रैक का डिजिटल मैप फीड होता है, जिससे ड्राइवर को आगे आने वाले सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग और स्टेशन की दूरी का सटीक अंदाजा मिलता है.
इसमें पहले से ट्रैक का डिजिटल मैप फीड होता है, जिससे ड्राइवर को आगे आने वाले सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग और स्टेशन की दूरी का सटीक अंदाजा मिलता है.
Published at : 31 Dec 2025 12:21 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Anti Fog System Fog Safety Device Railway

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 को अलविदा कहता सूरज, Kanyakumari में दिखा मन मोह लेने वाला नजारा | New Year 2026 | Sunrise
MP News: Indore में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत,आखिर क्या है ये दूषित पानी की कहानी? Breaking
Horoscope 2026: सावधान! 2026 में सिर्फ इन 4 राशियों का शुरू होगा 'स्वर्ण युग' | Anupam V Kapil
Horoscope 2026: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026? मूलांक से जानें अपना भविष्य | Anupam V Kapil
Horoscope 2026: 2026 में इन राशियों की खुलेगी लॉटरी! अंक ज्योतिषी Anupam V Kapil की भविष्यवाणी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ओटीटी
New Year 2026: 'द फैमिली मैन 3' से 'क्रिमिनल जस्टिस 4' तक, नए साल पर घर बैठे OTT पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, जानें- कहां हैं अवेलेबल
नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, यकीन मानिए मजा आ जाएगा
शिक्षा
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
हेल्थ
Food Noise: पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
जनरल नॉलेज
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget