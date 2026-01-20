प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर बुरी हालत में हैं. बड़े बजट में बनी ये फिल्म चंद करोड़ कमाने के लिए काफी संघर्ष कर रही है. हालांकि फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन फिर दूसरे दिन से ही इसके कलेक्शन में गिरावट आती चली गई और पहले हफ्ते में ये सिंगल ड़िजिट में सिमट चुकी थी. अब दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में और ज्यादा मंदी आई है. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साब' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'द राजा साब' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?

'द राजा साब' ने बड़ी मुश्किलों से आखिरकार भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 11वें दिन फिल्म ने सभी भाषाओं से लगभग 1.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. जिसके बाद इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब 140.50 करोड़ रुपये हो गया है. बता दें कि फिल्म ने अपने शुरुआती दस दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया.

इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 130.25 करोड़ रुपये रहा. वहीं 10वें दिन के अंत तक इसने लगभग 139.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 9वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ रुपये कमाए और 10वें दिन, यानी दूसरे रविवार को, कलेक्शन फिर से गिरकर 2.6 करोड़ रुपये रह गया. 11वें दिन भी इसमें और गिरावट आई.

'द राजा साब' का अब पैकअप होना तय

'द राजा साब' ने बड़ी मुश्किल से 11 दिनों में 140 करोड़ की कमाई की है. वहीं फिल्म की रफ्तार इतनी धीमी हो चुकी है कि अब ये 2 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पा रही है. वहीं 23 जनवरी से सिनेमाघरों में सनी देओल की वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है. इस फिल्म का पहले ही काफी बज बना हुआ है. ऐसे में 'द राजा साब' अब बॉक्स ऑफिस पर अपने आखिरी दिन गिन रही है. क्योंकि बॉर्डर 2 के आते ही 'द राजा साब' का टिकट खिड़की से पत्ता काटना साफ है.



बॉक्स ऑफिस पर क्यों पिटी 'द राजा साब'

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई है. दरअसल इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से मिले-जुले से लेकर निगेटिव रिव्यू मिला था. कई रिव्यू में फिल्म की कमजोर कहानी और हॉरर व कॉमेडी एलिमेंट को बेहद खराब बताया गया. वहीं दर्शकों के ठंडे रिस्पॉन्स ने फिल्म की परफॉर्मेंस पर और असर डाला जिससे इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली गई और 400 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेकर्स को कंगाल कर गई है.