एक्सप्लोरर
East India Company: आज क्या काम करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक महीने में कितनी करती है कमाई?
East India Company: ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर दो सदियों तक राज किया. आइए जानते हैं आज के समय में यह कंपनी कैसे काम करती है.
East India Company: ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग दो सदियों तक भारत पर राज किया. 1857 की बगावत के बाद खत्म हुई यह कंपनी 1874 में आते-आते ऑफीशियली बंद हो गई थी. लेकिन इतिहास ने एक बड़ा मोड तब लिया जब एक सदी से भी ज्यादा समय बाद एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने इसका नाम फिर से शुरू किया. अब यह कंपनी एक लग्जरी ब्रांड के तौर पर शुरू हो चुकी थी. आइए जानते हैं आज के समय में यह कंपनी कैसे काम करती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Dec 2025 06:46 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादा ठंड बढ़ने पर क्यों कांपने लगता है शरीर, क्या कंपकंपी से कम हो जाती है सर्दी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस धर्म वालों के लिए अलग ड्रिंक बनाती है कोल्ड ड्रिंक की यह कंपनी, हैरान कर देगी वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
जनरल नॉलेज
7 Photos
मंदिरों के झंडे हमेशा त्रिकोण ही क्यों होते हैं, आस्था या विज्ञान आखिर क्या है इसके पीछे का सच?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion