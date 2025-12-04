मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हाई एंड कंज्यूमर गुड्स पर फोकस करती है. ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के बजाय यह अब एलिट ग्लोबल खरीदारों के लिए लग्जरी चाय, कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, मसाले और बाकी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचती है.