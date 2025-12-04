एक्सप्लोरर
बोली लगाने के बाद फैंसी नंबर नहीं लेने पर क्या होता है, कितना लगता है जुर्माना?
VIP Number Auction: फैंसी नंबर की बोली जीतना आसान है, लेकिन अगर आपने बोली लगाने के बाद उसे खरीदा नहीं तो इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाता है. हाल ही में एक ऐसा मामला देखने को मिला.
सोचिए आपने फैंसी नंबर प्लेट के बोली जीती, पैसे दे दिए और वो शानदार फैंसी नंबर पंजीकृत भी हो गया, लेकिन फिर अचानक आप उसे लेने से इनकार कर देते हैं. क्या होता है ऐसे में? क्या जुर्माना लगेगा, नंबर रद्द कर दिया जाएगा या बोली का पैसा फंस जाएगा? भारत में फैंसी नंबर की नीलामी और पंजीकरण के पीछे कानूनी नियम इतने पेचीदे हैं कि एक छोटा फैसला आपकी जेब और आपकी गाड़ी की पहचान दोनों को हिला सकता है. आइए, हम बताते हैं क्या होता है अगर आप हाथ आगे पीछे कर दें तो.
