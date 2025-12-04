हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बोली लगाने के बाद फैंसी नंबर नहीं लेने पर क्या होता है, कितना लगता है जुर्माना?

बोली लगाने के बाद फैंसी नंबर नहीं लेने पर क्या होता है, कितना लगता है जुर्माना?

VIP Number Auction: फैंसी नंबर की बोली जीतना आसान है, लेकिन अगर आपने बोली लगाने के बाद उसे खरीदा नहीं तो इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाता है. हाल ही में एक ऐसा मामला देखने को मिला.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Dec 2025 06:28 PM (IST)
VIP Number Auction: फैंसी नंबर की बोली जीतना आसान है, लेकिन अगर आपने बोली लगाने के बाद उसे खरीदा नहीं तो इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाता है. हाल ही में एक ऐसा मामला देखने को मिला.

सोचिए आपने फैंसी नंबर प्लेट के बोली जीती, पैसे दे दिए और वो शानदार फैंसी नंबर पंजीकृत भी हो गया, लेकिन फिर अचानक आप उसे लेने से इनकार कर देते हैं. क्या होता है ऐसे में? क्या जुर्माना लगेगा, नंबर रद्द कर दिया जाएगा या बोली का पैसा फंस जाएगा? भारत में फैंसी नंबर की नीलामी और पंजीकरण के पीछे कानूनी नियम इतने पेचीदे हैं कि एक छोटा फैसला आपकी जेब और आपकी गाड़ी की पहचान दोनों को हिला सकता है. आइए, हम बताते हैं क्या होता है अगर आप हाथ आगे पीछे कर दें तो.

पिछले कुछ सालों में भारत में फैंसी या वीआईपी नंबर प्लेट की चाहत बहुत आम हो गई है. लोग विशेष नंबरों के लिए नीलामी में हिस्सा लेते हैं, बड़ी बोली लगाते हैं, और अपने वाहन को एक अलग पहचान देना चाहते हैं.
पिछले कुछ सालों में भारत में फैंसी या वीआईपी नंबर प्लेट की चाहत बहुत आम हो गई है. लोग विशेष नंबरों के लिए नीलामी में हिस्सा लेते हैं, बड़ी बोली लगाते हैं, और अपने वाहन को एक अलग पहचान देना चाहते हैं.
Regional Transport Office (RTO) द्वारा आयोजित इस नीलामी में विजेता घोषित होने के बाद, नंबर का आरक्षण होता है, लेकिन यह आरक्षण तब तक वैध नहीं मान लिया जाता जब तक कि राशि जमा न हो जाए और संख्या प्लेट जारी न हो जाए.
Regional Transport Office (RTO) द्वारा आयोजित इस नीलामी में विजेता घोषित होने के बाद, नंबर का आरक्षण होता है, लेकिन यह आरक्षण तब तक वैध नहीं मान लिया जाता जब तक कि राशि जमा न हो जाए और संख्या प्लेट जारी न हो जाए.
रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई राज्यों में ऐसी सारी बिड्स को रद्द कर दिया जाता है, जहां विजेता भुगतान नहीं कर पाते या उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया. उदाहरण के लिए, हाल-ही में एक मामले में वीआईपी नंबर HR88B8888 को फिर से नीलामी के लिए खोल दिया गया क्योंकि पहले बोली जीतने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं कर पाया था.
रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई राज्यों में ऐसी सारी बिड्स को रद्द कर दिया जाता है, जहां विजेता भुगतान नहीं कर पाते या उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया. उदाहरण के लिए, हाल-ही में एक मामले में वीआईपी नंबर HR88B8888 को फिर से नीलामी के लिए खोल दिया गया क्योंकि पहले बोली जीतने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं कर पाया था.
असल में, फैंसी नंबर लेना कानूनी है बशर्ते आप सारी पंजीकरण प्रक्रिया सही तरीके से करें, राज्य द्वारा निर्धारित फॉर्मेट का पालन करें, और भुगतान समय पर करें, लेकिन अगर नियमों से हटकर नंबर प्लेट खुद से या स्टिकर लगाकर बदल ली जाए तो जुर्माना मुश्किल से बचना मुश्किल है.
असल में, फैंसी नंबर लेना कानूनी है बशर्ते आप सारी पंजीकरण प्रक्रिया सही तरीके से करें, राज्य द्वारा निर्धारित फॉर्मेट का पालन करें, और भुगतान समय पर करें, लेकिन अगर नियमों से हटकर नंबर प्लेट खुद से या स्टिकर लगाकर बदल ली जाए तो जुर्माना मुश्किल से बचना मुश्किल है.
नीलामी में बोली जीतने के बाद अगर विजेता पैसे जमा नहीं करता या नंबर लेने से परमिट नहीं लेता तो RTO उस आरक्षित नंबर को फिर से नीलामी के लिए खोल देता है. उदाहरण के लिए जिस नंबर की बोली 1 करोड़ से ऊपर आई थी, उसे पुनः नीलामी के लिए खोलना पड़ा क्योंकि भुगतान नहीं हुआ. लेकिन उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई.
नीलामी में बोली जीतने के बाद अगर विजेता पैसे जमा नहीं करता या नंबर लेने से परमिट नहीं लेता तो RTO उस आरक्षित नंबर को फिर से नीलामी के लिए खोल देता है. उदाहरण के लिए जिस नंबर की बोली 1 करोड़ से ऊपर आई थी, उसे पुनः नीलामी के लिए खोलना पड़ा क्योंकि भुगतान नहीं हुआ. लेकिन उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई.
इसका मतलब यह है कि आपका नाम विजेताओं की सूची से रिमूव हो जाएगा, बोली राशि वापस नहीं मिलेगी (यदि आपने जमा की थी), और नंबर के लिए दोबारा बोली लगानी होगी.
इसका मतलब यह है कि आपका नाम विजेताओं की सूची से रिमूव हो जाएगा, बोली राशि वापस नहीं मिलेगी (यदि आपने जमा की थी), और नंबर के लिए दोबारा बोली लगानी होगी.
फैंसी नंबर प्लेट कई लोगों को स्टेटस, पसंद और पहचान देती है, लेकिन इसके साथ नियम-पालन और जिम्मेदारी जरूरी है. अगर आपने बोली जीत ली, लेकिन आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो इससे आपका नाम, पैसा और वाहन पंजीकरण दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
फैंसी नंबर प्लेट कई लोगों को स्टेटस, पसंद और पहचान देती है, लेकिन इसके साथ नियम-पालन और जिम्मेदारी जरूरी है. अगर आपने बोली जीत ली, लेकिन आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो इससे आपका नाम, पैसा और वाहन पंजीकरण दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 06:28 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

