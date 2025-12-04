बोली लगाने के बाद फैंसी नंबर नहीं लेने पर क्या होता है, कितना लगता है जुर्माना?

नीलामी में बोली जीतने के बाद अगर विजेता पैसे जमा नहीं करता या नंबर लेने से परमिट नहीं लेता तो RTO उस आरक्षित नंबर को फिर से नीलामी के लिए खोल देता है. उदाहरण के लिए जिस नंबर की बोली 1 करोड़ से ऊपर आई थी, उसे पुनः नीलामी के लिए खोलना पड़ा क्योंकि भुगतान नहीं हुआ. लेकिन उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई.