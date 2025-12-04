हाइपोथैलेमस लगातार शरीर के टेंपरेचर पर नजर रखता है. जैसे ही उसे थोड़ी सी भी गिरावट महसूस होती है वह इसे खतरा मान लेता है और गर्मी बचाने वाले रिस्पांस एक्टिव कर देता है. जैसे ही दिमाग यह सिग्नल देता है कि शरीर की अंदरूनी गर्मी कम हो रही है शरीर कांपना शुरू हो जाता है.