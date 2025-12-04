एक्सप्लोरर
Shivering In Winters: ज्यादा ठंड बढ़ने पर क्यों कांपने लगता है शरीर, क्या कंपकंपी से कम हो जाती है सर्दी?
Shivering In Winters: ज्यादा ठंड बढ़ने पर हमारा शरीर अपने आप ही कांपना शुरु कर देता है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके पीछे की वजह.
Shivering In Winters: जब भी टेंपरेचर तेजी से गिरता है तो शरीर सेल्फ डिफेंस मोड में चला जाता है और कांपने लगता है. हालांकि यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन कांपना एक सर्वाइवल मेकैनिज्म है जो शरीर को ज्यादा गर्मी खोने से बचने के लिए बना है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ज्यादा ठंड बढ़ने पर हमारा शरीर कांपने लगता है.
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादा ठंड बढ़ने पर क्यों कांपने लगता है शरीर, क्या कंपकंपी से कम हो जाती है सर्दी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस धर्म वालों के लिए अलग ड्रिंक बनाती है कोल्ड ड्रिंक की यह कंपनी, हैरान कर देगी वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
जनरल नॉलेज
7 Photos
मंदिरों के झंडे हमेशा त्रिकोण ही क्यों होते हैं, आस्था या विज्ञान आखिर क्या है इसके पीछे का सच?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
जनरल नॉलेज
7 Photos
झंडे में लाल-सफेद-हरा सब रंग दिखा, पर पर्पल नहीं? आखिर क्यों ‘कंट्री फ्लैग’ से गायब रहता है यह कलर?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
न्यूज़
रूस की 14 करोड़ आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम, तेजी से क्यों फैल रहा इस्लाम? जानें 2030 तक कितने होंगे मुसलमान
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, वेस्टर्न ड्रेस पहने तस्वीरें वायरल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion