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Afghanistan Gold Price: अफगानिस्तान में क्या हैं सोने के दाम, यहां 24 कैरेट कितने का?
Afghanistan Gold Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त 24 कैरेट सोने का क्या भाव है.
Afghanistan Gold Price: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों के बीच अफगानिस्तान में सोने की कीमत लोगों का ध्यान खींच रही है. यहां सोना अभी भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है. यह एक सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी स्थिति को दर्शा रहा है. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान में 24 कैरेट सोने का क्या भाव है.
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Published at : 24 Apr 2026 03:20 PM (IST)
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