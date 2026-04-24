अफगानिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,515 AFN प्रति ग्राम है. थोक खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,55,150 AFN होगी. क्योंकि 24 कैरेट सोने सबसे शुद्ध रूप माना जाता है इसलिए इसे आभूषण के बजाय मुख्य रूप से सिक्कों और बार में निवेश के लिए पसंद किया जाता है.