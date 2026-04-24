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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAfghanistan Gold Price: अफगानिस्तान में क्या हैं सोने के दाम, यहां 24 कैरेट कितने का?

Afghanistan Gold Price: अफगानिस्तान में क्या हैं सोने के दाम, यहां 24 कैरेट कितने का?

Afghanistan Gold Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त 24 कैरेट सोने का क्या भाव है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 24 Apr 2026 03:20 PM (IST)
Afghanistan Gold Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त 24 कैरेट सोने का क्या भाव है.

Afghanistan Gold Price: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों के बीच अफगानिस्तान में सोने की कीमत लोगों का ध्यान खींच रही है. यहां सोना अभी भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है. यह एक सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी स्थिति को दर्शा रहा है. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान में 24 कैरेट सोने का क्या भाव है.

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अफगानिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,515 AFN प्रति ग्राम है. थोक खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,55,150 AFN होगी. क्योंकि 24 कैरेट सोने सबसे शुद्ध रूप माना जाता है इसलिए इसे आभूषण के बजाय मुख्य रूप से सिक्कों और बार में निवेश के लिए पसंद किया जाता है.
अफगानिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,515 AFN प्रति ग्राम है. थोक खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,55,150 AFN होगी. क्योंकि 24 कैरेट सोने सबसे शुद्ध रूप माना जाता है इसलिए इसे आभूषण के बजाय मुख्य रूप से सिक्कों और बार में निवेश के लिए पसंद किया जाता है.
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सोने की दर उसकी शुद्धता के आधार पर अलग-अलग होती है. जहां 24 कैरेट सोना सबसे महंगा होता है वहीं 22 कैरेट और 21 कैरेट जैसी कम शुद्धता वाली किस्म मिश्र धातु के मिश्रण की वजह से थोड़ी सस्ती होती हैं.
सोने की दर उसकी शुद्धता के आधार पर अलग-अलग होती है. जहां 24 कैरेट सोना सबसे महंगा होता है वहीं 22 कैरेट और 21 कैरेट जैसी कम शुद्धता वाली किस्म मिश्र धातु के मिश्रण की वजह से थोड़ी सस्ती होती हैं.
Published at : 24 Apr 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Gold Market 24k Gold Afghanistan Gold Price

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