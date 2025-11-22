हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी ले जा सकते हैं शराब, जान लें क्या है नियम?

क्या फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी ले जा सकते हैं शराब, जान लें क्या है नियम?

फ्लाइट में तो नियम साफ होते हैं, लेकिन ट्रेन के मामले में लोगों में काफी भ्रम रहता है. कई यात्री सोचते हैं कि अगर बोतल सीलबंद है तो शायद कोई दिक्कत नहीं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Nov 2025 11:43 AM (IST)
फ्लाइट में तो नियम साफ होते हैं, लेकिन ट्रेन के मामले में लोगों में काफी भ्रम रहता है. कई यात्री सोचते हैं कि अगर बोतल सीलबंद है तो शायद कोई दिक्कत नहीं.

ट्रेन में अक्सर कई यात्री सफर के दौरान काफी कंफ्यूज रहते हैं, जिनमें से एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं. फ्लाइट में तो नियम साफ होते हैं, लेकिन ट्रेन के मामले में लोगों में काफी भ्रम रहता है. कई यात्री सोचते हैं कि अगर बोतल सीलबंद है तो शायद कोई दिक्कत नहीं, जबकि कुछ का मानना है कि रेलवे में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है. यही कारण है कि यात्रा से पहले सही जानकारी और नियम होना बेहद जरूरी हो जाता है.

1/6
ट्रेन में शराब ले जाने के नियम आसान है. रेलवे नियमों के साथ-साथ राज्य के शराब कानूनों पर भी निर्भर करता है. मतलब, हर राज्य में शराब को लेकर अलग-अलग कानून लागू होते हैं और ट्रेन उन राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए नियम बदल जाते हैं.
ट्रेन में शराब ले जाने के नियम आसान है. रेलवे नियमों के साथ-साथ राज्य के शराब कानूनों पर भी निर्भर करता है. मतलब, हर राज्य में शराब को लेकर अलग-अलग कानून लागू होते हैं और ट्रेन उन राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए नियम बदल जाते हैं.
2/6
रेल एक्ट 1989 की धारा 165 रेलवे अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी संदिग्ध या गैर-कानूनी सामान की जांच कर सकें और उसे जब्त कर सकें. इसका मतलब यह है कि ज्यादातर भारतीय रेल रूट्स पर शराब ले जाना अनुमति नहीं है, चाहे बोतल सीलबंद ही क्यों न हो.
रेल एक्ट 1989 की धारा 165 रेलवे अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी संदिग्ध या गैर-कानूनी सामान की जांच कर सकें और उसे जब्त कर सकें. इसका मतलब यह है कि ज्यादातर भारतीय रेल रूट्स पर शराब ले जाना अनुमति नहीं है, चाहे बोतल सीलबंद ही क्यों न हो.
3/6
भारत में कुछ राज्यों में शराबबंदी लागू है. जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप. इन राज्यों में शराब खरीदना, बेचना, ले जाना तीनों ही अपराध हैं. इसलिए अगर आपकी ट्रेन किसी ऐसे राज्य से गुजरती है जहां शराबबंदी है, तो शराब ले जाना आपको परेशानी में डाल सकता है.
भारत में कुछ राज्यों में शराबबंदी लागू है. जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप. इन राज्यों में शराब खरीदना, बेचना, ले जाना तीनों ही अपराध हैं. इसलिए अगर आपकी ट्रेन किसी ऐसे राज्य से गुजरती है जहां शराबबंदी है, तो शराब ले जाना आपको परेशानी में डाल सकता है.
4/6
अगर आप ऐसे राज्य से आ रहे हैं जहां शराब पर रोक नहीं है, तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे बोतल सील बंद होनी चाहिए, शराब का यूज सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए और बेचने के तौर पर नहीं होनी चाहिए.
अगर आप ऐसे राज्य से आ रहे हैं जहां शराब पर रोक नहीं है, तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे बोतल सील बंद होनी चाहिए, शराब का यूज सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए और बेचने के तौर पर नहीं होनी चाहिए.
5/6
ट्रेन में शराब पीना, दिखाना या नशे में हंगामा करना पूरी तरह गैर-कानूनी है. रेल एक्ट धारा 145 और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, इस पर 1000 तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है.
ट्रेन में शराब पीना, दिखाना या नशे में हंगामा करना पूरी तरह गैर-कानूनी है. रेल एक्ट धारा 145 और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, इस पर 1000 तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है.
6/6
अगर आप शराब लेकर किसी शराबबंदी वाले राज्य में प्रवेश करते हैं या वहां से गुजरते हैं, तो वहां के एक्साइज कानून लागू होते हैं. इनमें गिरफ्तारी, भारी जुर्माना और जेल की सजा शामिल हो सकता है.
अगर आप शराब लेकर किसी शराबबंदी वाले राज्य में प्रवेश करते हैं या वहां से गुजरते हैं, तो वहां के एक्साइज कानून लागू होते हैं. इनमें गिरफ्तारी, भारी जुर्माना और जेल की सजा शामिल हो सकता है.
Published at : 22 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Train Alcohol Liquor Rules In Trains Railway Liquor Laws

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
राजस्थान
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रैवल
Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget