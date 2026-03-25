पानी के बेहिसाब खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर? हैरान कर देंगे आंकड़े

पुराने तरीके की खेती और विशाल आबादी की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन भारत को इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है. इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर काबिज है, जिसे अपनी विशाल आबादी और औद्योगिक विकास के लिए सालाना करीब 581 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होती है.