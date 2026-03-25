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पानी के बेहिसाब खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर? हैरान कर देंगे आंकड़े

दुनिया के मात्र 3% पीने योग्य पानी पर गहराते संकट के बीच भारत सालाना 761 बिलियन क्यूबिक मीटर निकासी के साथ पानी खर्च करने में दुनिया में सबसे ऊपर है. हालांकि कुल खपत में भारत और चीन आगे हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Mar 2026 07:00 AM (IST)
दुनिया के मात्र 3% पीने योग्य पानी पर गहराते संकट के बीच भारत सालाना 761 बिलियन क्यूबिक मीटर निकासी के साथ पानी खर्च करने में दुनिया में सबसे ऊपर है. हालांकि कुल खपत में भारत और चीन आगे हैं.

दुनिया का लगभग 71 फीसदी हिस्सा पानी से ढंका है, लेकिन इंसानी जरूरतों के लिए उपलब्ध मीठा पानी मात्र 3 फीसदी ही है. जैसे-जैसे वैश्विक आबादी बढ़ रही है, पानी की मांग और इसके दोहन की रफ्तार डराने वाली हो गई है. हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट ने दुनिया के उन देशों का खुलासा किया है जो पानी खर्च करने में सबसे आगे हैं. इस फेहरिस्त में भारत से लेकर अमेरिका तक के नाम शामिल हैं, जहां खेती, इंडस्ट्री और घरेलू जरूरतों के लिए हर साल अरबों क्यूबिक मीटर पानी खींचा जा रहा है. यह आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि भविष्य के जल संकट की ओर एक गंभीर इशारा भी करते हैं.

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वैश्विक स्तर पर कुल पानी की सालाना निकासी के मामले में भारत नंबर-1 पायदान पर है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर साल लगभग 761 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी खर्च करता है. भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, और यही वजह है कि यहां पानी का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई (Irrigation) में चला जाता है.
वैश्विक स्तर पर कुल पानी की सालाना निकासी के मामले में भारत नंबर-1 पायदान पर है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर साल लगभग 761 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी खर्च करता है. भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, और यही वजह है कि यहां पानी का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई (Irrigation) में चला जाता है.
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पुराने तरीके की खेती और विशाल आबादी की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन भारत को इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है. इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर काबिज है, जिसे अपनी विशाल आबादी और औद्योगिक विकास के लिए सालाना करीब 581 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होती है.
पुराने तरीके की खेती और विशाल आबादी की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन भारत को इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है. इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर काबिज है, जिसे अपनी विशाल आबादी और औद्योगिक विकास के लिए सालाना करीब 581 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होती है.
Published at : 25 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Water Consumption Water Usage Statistics Global Freshwater Crisis

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