पानी के बेहिसाब खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर? हैरान कर देंगे आंकड़े

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पानी के बेहिसाब खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर? हैरान कर देंगे आंकड़े
दुनिया के मात्र 3% पीने योग्य पानी पर गहराते संकट के बीच भारत सालाना 761 बिलियन क्यूबिक मीटर निकासी के साथ पानी खर्च करने में दुनिया में सबसे ऊपर है. हालांकि कुल खपत में भारत और चीन आगे हैं.
दुनिया का लगभग 71 फीसदी हिस्सा पानी से ढंका है, लेकिन इंसानी जरूरतों के लिए उपलब्ध मीठा पानी मात्र 3 फीसदी ही है. जैसे-जैसे वैश्विक आबादी बढ़ रही है, पानी की मांग और इसके दोहन की रफ्तार डराने वाली हो गई है. हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट ने दुनिया के उन देशों का खुलासा किया है जो पानी खर्च करने में सबसे आगे हैं. इस फेहरिस्त में भारत से लेकर अमेरिका तक के नाम शामिल हैं, जहां खेती, इंडस्ट्री और घरेलू जरूरतों के लिए हर साल अरबों क्यूबिक मीटर पानी खींचा जा रहा है. यह आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि भविष्य के जल संकट की ओर एक गंभीर इशारा भी करते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 07:00 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion