#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSAARC Summit: 2016 के बाद क्यों नहीं हुआ सार्क का एक भी सम्मेलन, भारत क्यों है इसकी वजह?

SAARC Summit: 2016 के बाद क्यों नहीं हुआ सार्क का एक भी सम्मेलन, भारत क्यों है इसकी वजह?

SAARC Summit: 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया, तब से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख नहीं बदला, सम्मेलन अब तक नहीं हो पाया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 31 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

SAARC Summit:दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, जिसकी स्थापना क्षेत्रीय सहयोग और आपसी विकास के मकसद से हुई थी, पिछले करीब एक दशक से लगभग निष्क्रिय पड़ा है. आखिरी बार सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था, और उसके बाद से आज तक एक भी सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया है. इसकी सबसे बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तल्खी को माना जाता है.

उरी हमले ने बदल दी पूरी तस्वीर

साल 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना तय था. लेकिन इससे ठीक पहले सितंबर 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई जवान शहीद हो गए. भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ बताते हुए साफ कहा कि मौजूदा हालात में सम्मेलन में शामिल होना संभव नहीं है, और सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया.

अकेले भारत नहीं, कई और देशों ने भी किया किनारा

भारत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी पाकिस्तान में सीमा पार आतंकवाद का हवाला देते हुए सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया. इतने सदस्य देशों के हटने के बाद पाकिस्तान के लिए सम्मेलन कराना संभव नहीं रह गया, और इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: कौन लेता है ITR फाइलिंग की डेट बढ़ाने का फैसला, क्या PM देते हैं दखल?

भारत का रुख आज भी नहीं बदला

इसके बाद से पाकिस्तान कई मौकों पर सम्मेलन दोबारा शुरू करने की कोशिश करता रहा है. विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो यहां तक प्रस्ताव रखा था कि सम्मेलन इस्लामाबाद में हो और भारतीय नेता चाहें तो वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं. लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए साफ कहा कि 2014 के सम्मेलन के बाद से हालात में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है, इसलिए सम्मेलन के लिए जरूरी सहमति अभी भी नहीं बन पाई है.

आतंकवाद ही रहा है भारत का मुख्य ऐतराज

भारत का लगातार यही रुख रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चल रहे आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक क्षेत्रीय सहयोग की बातचीत आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है. यही वजह है कि भारत ने सार्क के बजाय बिम्सटेक जैसे संगठन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है.

सार्क पर लगातार बना हुआ है ग्रहण

कई देशों, जैसे नेपाल और अफगानिस्तान के पूर्व नेतृत्व, ने समय-समय पर सार्क को फिर से सक्रिय करने की अपील की है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच गहरे होते अविश्वास के चलते अब तक कोई ठोस पहल सफल नहीं हो पाई. यही वजह है कि 2014 के बाद से सार्क का कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका है.

यह भी पढ़ें: क्या है देश का मिड-डे मील चार्ट, किन राज्यों में परोसी जाती है सिर्फ वेज थाली?

Published at : 31 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
SAARC Summit URI Attack India - Pakistan Relations India Pakistan Relations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
SAARC Summit: 2016 के बाद क्यों नहीं हुआ सार्क का एक भी सम्मेलन, भारत क्यों है इसकी वजह?
2016 के बाद क्यों नहीं हुआ सार्क का एक भी सम्मेलन, भारत क्यों है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ी कौन-सी? जानें नाम
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ी कौन-सी? जानें नाम
जनरल नॉलेज
दिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?
दिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?
जनरल नॉलेज
क्या पूरे देश में होगा प्लास्टिक नोटों का ट्रायल, कैसे चुने जाते हैं शहर?
क्या पूरे देश में होगा प्लास्टिक नोटों का ट्रायल, कैसे चुने जाते हैं शहर?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget