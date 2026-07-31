दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ी कौन-सी? जानें नाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एयरोडायनामिक डिज़ाइन, स्मार्ट लोडिंग से ई-कॉमर्स को गति मिलती है।

World Fastest Freight Train: भारतीय रेलवे ने वंदे भारत प्लेटफार्म पर बनी देश की पहली हाई स्पीड कार्गो ट्रेन का सफल ट्रायल करके माल ढुलाई को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. इस ट्रेन ने हाल ही में राजस्थान के कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर क्षेत्र पर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन पूरा किया है. लेकिन जब दुनिया की सबसे तेज मालगाड़ी की बात आती है तो यह खिताब चीन की हाई स्पीड फ्रेट बुलेट ट्रेन के नाम है. इसे सीआरआरसी तांगशान ने बनाया है. यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है.

चीन की तांगशांग ने दुनिया की सबसे तेज मालगाड़ी बनाई

दुनिया की सबसे तेज मालगाड़ी को चीन की प्रमुख रेलवे उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक सीआरआरसी तांगशान ने बनाया है. आम मालगाड़ियों के उलट जो आमतौर पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं इस अगली पीढ़ी की कार्गो ट्रेन की अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है. इस ट्रेन को खास तौर पर महंगी और समय-संवेदनशील चीजों की धुलाई के लिए डिजाइन किया गया है. इससे सामान को लंबी दूरी तक यात्री बुलेट ट्रेनों जैसी रफ्तार से पहुंचाया जा सकता है.





एयरोडायनेमिक डिजाइन की ताकत

इस रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह इसका एयरोडायनामिक डिजाइन है. लोकोमोटिव का अगला हिस्सा चीनी स्टर्जन मछली से प्रेरित है. यह अपने सुव्यवस्थित आकार के लिए जानी जाती है. यह डिजाइन हवा के प्रतिरोध को काफी कम करता है. इससे स्थिरता बढ़ती है और ट्रेन कम ऊर्जा की खपत के साथ काफी तेज रफ्तार बनाए रख पाती है. एयर कार्गो की तुलना में यह ट्रेन ऊर्जा के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है. यह उतनी ही मात्रा में माल ढोने के लिए हवाई जहाज की तुलना में सिर्फ 8% ऊर्जा का इस्तेमाल करती है.

30 बोइंग 737 विमान के बराबर माल ढुलाई

तेज रफ्तार के लिए बनाए जाने के बावजूद भी इस ट्रेन की माल ढोने की क्षमता काफी ज्यादा है. इसमें लगभग 800 क्यूबिक मीटर कार्गो स्पेस मिलता है. यह इसे कई तरह के महंगे सामान की ढुलाई के लिए एकदम सही बनाता है. इसे बनाने वालों के मुताबिक यह क्षमता लगभग 30 बोइंग 737 विमानों के कुल कार्गो स्पेस के बराबर है. इससे एक ही ट्रिप में बड़ी मात्रा में पर्सनल और कमर्शियल सामान पहुंचाया जा सकता है.





स्मार्ट लोडिंग सिस्टम

इस मालगाड़ी में 2.2 मीटर चौड़े डबल दरवाजे लगे हैं. यह मालगाड़ियों में अब तक लगाए गए सबसे चौड़े दरवाजों में से एक माने जाते हैं. इन बड़े दरवाजों की वजह से पैलेट और कार्गो कंटेनर को तेजी से लोड और अनलोड करना आसान हो जाता है. ट्रेन के अंदर एक रिमोट कंट्रोल वाला रोलर और बेल्ट कन्वेयर सिस्टम लोडिंग के बाद कार्गो को अपने आप सही जगह पर पहुंचा देता है. यह स्मार्ट सिस्टम काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और उपलब्ध कार्गो की जगह का लगभग 85% इस्तेमाल करने में भी मदद करता है. इससे लोडिंग का समय कम हो जाता है और सामान ले जाने की क्षमता ज्यादा हो जाती है.

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सैटेलाइट नेविगेशन

यह ट्रेन अपनी पूरी यात्रा के दौरान रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के लिए चीन के बेइडू सैटलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है. यह हर डिब्बे में वजन को सबसे सुरक्षित तरीके से बांटने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, बड़ा डेटा और एडवांस्ड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है. सुरक्षा के लिए ट्रेन में थर्मल इमेजिंग कैमरे, कई सेंसर और स्मार्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम लगे हैं. ये तेज रफ्तार में चलने के दौरान भी इमरजेंसी का तुरंत पता लगा सकते हैं.

ई-कॉमर्स सेक्टर को सपोर्ट

इस तेज रफ्तार मालगाड़ी को मुख्य रूप से चीन के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स सेक्टर की लॉजिस्टिक्स जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी तेज रफ्तार है. यह ट्रेन लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 घंटे में ही तय कर लेती है. जिससे बड़े शहरों के बीच पूरी रात डिलीवरी करना मुमकिन हो जाता है. रात में भेजा गया सामान अगली सुबह तक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है. इससे पारंपरिक माल ढुलाई सेवाओं की तुलना में डिलीवरी का समय काफी कम हो जाता है.

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