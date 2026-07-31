'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल

ईस्ट ज़ोन के चयनकर्ताओं ने सबको चौंकाते हुए वैभव सूर्यवंशी को आने वाले दलीप ट्रॉफी 2026-27 घरेलू सीज़न के लिए उप-कप्तान बनाया. ईशान किशन की कप्तानी वाली इस टीम में 15 साल के सूर्यवंशी को करियर की इतनी शुरुआती स्टेज पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपे जाने से कई लोग हैरान रह गए. जहां कुछ फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स ने इस फ़ैसले का स्वागत किया, वहीं कुछ लोग इस साहसी फ़ैसले के पीछे की सोच को समझ नहीं पाए. भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस युवा टैलेंट को लीडरशिप रोल देने के तर्क पर सवाल उठाए, खासकर रेड-बॉल फ़ॉर्मेट में, जहां अभी तक कोई खास कमाल नहीं दिखाया है.

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ईस्ट ज़ोन की टीम में जगह बनाना भी सूर्यवंशी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी. यह IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी तेज़ी से आगे बढ़ने की यात्रा में एक और कदम था. यह युवा खिलाड़ी अब रेड-बॉल क्रिकेट में लंबे समय तक खेलने के लिए तैयार है. एक ऐसा फ़ॉर्मेट जिसमें वे शायद अभी सीखने की प्रक्रिया की शुरुआती स्टेज पर हैं.

भोगले ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीनियर रेड-बॉल टीम का उप-कप्तान सूर्यवंशी को बनाने के पीछे क्या सोच है.उन्होंने 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं. उनका टैलेंट ज़बरदस्त है, लेकिन सीखने की एक प्रक्रिया होती है, और रेड-बॉल क्रिकेट में वे अभी उसकी शुरुआती स्टेज पर हैं."

उन्होंने कहा,'' उम्मीद है कि सूर्यवंशी, बंगाल के अनुभवी बल्लेबाज़ अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ओपनिंग करेंगे. व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपनी बढ़ती पहचान के बावजूद, सूर्यवंशी के पास फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का अनुभव कम है. उन्होंने अब तक आठ मैच खेले हैं और 207 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 93 रहा है. दलीप ट्रॉफी इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ को लंबे फ़ॉर्मेट में खुद को और बेहतर ढंग से स्थापित करने का मौका देगी.''

बता दें कि इस टीम में भारत के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी शामिल हैं, जिससे टीम की गेंदबाज़ी मज़बूत होगी.

ईस्ट ज़ोन टीम: ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप घरामी, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज़ अहमद, सूरज जायसवाल, विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, शुभ्रांशु सेनापति, अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और डेनिश दास.

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