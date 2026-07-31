'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?

भारत की प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) में गिरावट आजकल सुर्खियों में है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश की TFR 1.9 पर आ गई है, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी 2.1 की रिप्लेसमेंट दर से भी कम है. रिप्लेसमेंट दर का मतलब एक पीढ़ी के लोग मर जाने पर अगली पीढ़ी के लोग उनकी जगह ले लेते हैं. एलन मस्क ने भी इस पर चिंता जताई, लेकिन यह आंकड़ा पूरी कहानी बयान नहीं करता. असल में 'औसतन दो बच्चे' के आंकड़े के अंदर एक और सच्चाई छिपी है. यानी वो बच्चे जो महिलाएं चाहती भी नहीं थीं और वो बच्चे जो बेटे के लालच में पैदा किए गए. आइए, डिटेल्स में समझते हैं...

इन 'अनचाहे' बच्चों को निकाल दिया जाए, तो भारत की 'वांटेड फर्टिलिटी रेट' यानी चाहत के मुताबिक प्रजनन दर सिर्फ 1.6 रह जाती है. यानी, भारतीय महिलाएं औसतन 2 बच्चे पैदा कर रही हैं, लेकिन वे सिर्फ 1.6 बच्चे ही चाहती हैं. यह 0.4 का गैप ही वो अनचाही प्रेग्नेंसी है, जिसे रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया. यहीं से शुरू होती है 'असली कहानी', जो सरकारी आंकड़ों के पीछे छिपी है.

भारत ने रिप्लेसमेंट दर को कैसे पार किया?

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के मुताबिक, भारत की TFR 1.9 हो गई है. 2000 के दशक की शुरुआत में यह दर 3.3 थी. पिछले एक दशक में ही यह 2.3 से घटकर 1.9 पर आ गई है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) ने भी पुष्टि की है कि भारत की TFR 2.0 पर आ गई है, जो रिप्लेसमेंट दर (2.1) से थोड़ा नीचे है.

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने यह गिरावट देर से शादी या लोगों के शादी न करने की वजह से हासिल नहीं की है. भारत में 45-49 साल की उम्र तक सिर्फ 1% महिलाएं ही कभी न कभी अविवाहित रहती हैं. यानी लगभग सभी महिलाएं शादी करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं.

पहली बार के जन्म की औसत उम्र महज 21.2 साल है. भारत ने अपनी प्रजनन दर को तब कम किया है, जब महिलाएं जल्दी शादी कर रही हैं, जल्दी बच्चे पैदा कर रही हैं और फिर जल्दी ही नसबंदी करवा लेती हैं. यह मॉडल दुनिया के किसी और कम-प्रजनन दर वाले देश में नहीं देखा जाता.

'वांटेड' बनाम 'एक्चुअल' ही असली कहानी

TFR हर उस बच्चे को गिनता है जो पैदा होता है. चाहे वह चाहकर पैदा हुआ हो, अनचाहा हो या बेटे के लालच में पैदा किया गया हो. इस वजह से TFR भारतीय परिवारों की असली इच्छाओं को छुपा देता है.

डेमोग्राफर सिर्फ उन बच्चों को गिनते हैं जिन्हें महिलाएं असल में चाहती थीं, तो उसे 'वांटेड फर्टिलिटी रेट' कहते हैं. यह बताता है कि अगर महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे पैदा करने की पूरी आजादी हो, तो भारत की प्रजनन दर कितनी होगी. यहां हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है:

एक्चुअल TFR: 2.0 बच्चे प्रति महिला

2.0 बच्चे प्रति महिला वांटेड TFR: 1.6 बच्चे प्रति महिला

1.6 बच्चे प्रति महिला अंतर (गैप): 0.4 बच्चे प्रति महिला

यानी हर पांच में से एक बच्चा (0.4 में से 2.0) ऐसा है जिसे महिला ने नहीं चाहा था या जो बेटे की चाह में पैदा हुआ.

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और हरियाणा में यह गैप 0.30 से भी ज्यादा है. इन राज्यों में महिलाएं अपनी इच्छा से कहीं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं.

भारत की 'अजीब' गर्भनिरोधक पहेली

यहां भारत की सबसे बड़ी विडंबना नजर आती है. भारत ने प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल तक तो ला दिया, लेकिन करोड़ों महिलाएं अब भी उन प्रेग्नेंसी को नहीं रोक पातीं जो वे नहीं चाहतीं. इसका जवाब भारत की फैमिली प्लानिंग की स्ट्रैटजी में छिपा है.

भारत ने प्रजनन दर कम करने का काम 'आखिरी छोर' पर किया है. मतलब, महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं, अक्सर एक या दो तक पहुंचती हैं और फिर परमानेंट नसबंदी करवा लेती हैं.

इस बीच जो चीज गायब है, वो है वो साधन, जो युवा जोड़ों को पहले बच्चे में देरी करने या दो बच्चों के बीच कुछ साल का गैप रखने में मदद करें. गर्भनिरोधक गोलियों का न मिलना, गर्भ को न रोकने की शर्तें और समाज का दबाव मिलकर अनचाही प्रेग्नेंसी को जन्म देते हैं.

आखिर भारत के युवा क्या चाहते हैं?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के 'डेमोग्राफिक फ्यूचर्स सर्वे 2026' ने 73 देशों के 1,08,000 से ज्यादा युवाओं का सर्वे किया. भारत में 18-39 साल के 1,700 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया. इसके मुताबिक,

सकारात्मक पहलू:

83% युवाओं ने कहा कि वे अपने भविष्य को लेकर पॉजिटिव या बहुत ज्यादा सोचते हैं.

भारत में 10 में से 8 से ज्यादा युवाओं ने कहा कि वे फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हैं.

चिंता के पहलू:

करीब आधे (47%) युवाओं ने कहा कि वे 'संघर्ष, आर्थिक असुरक्षा और असमानता' को लेकर बहुत चिंतित हैं.

81% युवाओं ने दौलत को रिश्ते के लिए सबसे जरूरी शर्त बताया.

57% ने पैसे और घर की कमी को शादी में रुकावट बताया.

परिवार के आकार को लेकर 'चाहत' और 'हकीकत' का गैप:

18-39 साल की महिलाएं: आदर्श परिवार का आकार 2.1 बच्चे चाहती हैं, लेकिन 35-39 साल की महिलाओं के पास औसतन सिर्फ 1 बच्चा है.

आदर्श परिवार का आकार 2.1 बच्चे चाहती हैं, लेकिन 35-39 साल की महिलाओं के पास औसतन सिर्फ 1 बच्चा है. पुरुष: आदर्श 2.2 बच्चे चाहते हैं, लेकिन 35-39 साल के पुरुषों के पास औसतन 1.1 बच्चा है.

यानी युवा जितने बच्चे चाहते हैं, उससे कहीं कम बच्चे पैदा कर पा रहे हैं.

सर्वे में यह भी पाया गया कि दो-तिहाई से ज्यादा युवा शादी और साथ रहने को सही मानते हैं और सिर्फ 16% ही कभी न कभी शादी के बिना रहना चाहते हैं. लेकिन उन्हें पक्की नौकरी, भरपूर पैसा, घर और मानसिक तैयारी जैसी शर्तें पूरी नहीं होतीं, इसलिए वे शादी और बच्चों को टाल रहे हैं.

तो क्या यह सिर्फ आंकड़े नहीं चेतावनी है?

भारत की प्रजनन दर का 1.9 पर आ जाना कोई सामान्य बात नहीं है. रिप्लेसमेंट दर (2.1) से नीचे होने का मतलब है कि अगर घर न हो, तो हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से छोटी होती जाएगी. इसके दूरगामी परिणाम होंगे:

उम्रदराज समाज: कम बच्चे और ज्यादा बुज़ुर्ग.

कम बच्चे और ज्यादा बुज़ुर्ग. सिकुड़ता कार्यबल: काम करने वाले लोगों की संख्या घटेगी.

काम करने वाले लोगों की संख्या घटेगी. पेंशन और स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव: कम लोग टैक्स देंगे, ज्यादा लोग पेंशन और इलाज पर निर्भर होंगे.

टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, जो सरकारें घटती प्रजनन दर को सिर्फ एक सांस्कृतिक बदलाव या पारिवारिक मूल्यों में गिरावट समझ लेती हैं, वे लक्षण को बीमारी समझने की भूल करती हैं.' असली समस्या यह है कि युवा परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक हालात उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे.

UNFPA की भारत प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोजनार ने सही कहा है, 'युवा हमें बता रहे हैं कि वे अपने फ्यूचर को लेकर अच्छी उम्मीदें लगाए हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि इस उम्मीद को अवसर में बदलें. जब युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पा सकें, अच्छा काम कर सकें और भेदभाव के बिना अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें, तभी वे वह जीवन बना पाएंगे जो वे चाहते हैं.'

तो क्या प्रजनन दर का यही एक खेल है?

भारत की प्रजनन दर का 1.9 पर आना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है. यह दो अलग-अलग कहानियों का आईना है:

कहानी-1: 1.6 की 'वांटेड फर्टिलिटी रेट' बताती है कि भारतीय महिलाएं और परिवार असल में और भी कम बच्चे चाहते हैं. 0.4 का जो गैप है, वह अनचाही प्रेग्नेंसी, बेटे के लालच में पैदा किए गए बच्चे और गर्भनिरोधक की किल्लत की कहानी है.

1.6 की 'वांटेड फर्टिलिटी रेट' बताती है कि भारतीय महिलाएं और परिवार असल में और भी कम बच्चे चाहते हैं. 0.4 का जो गैप है, वह अनचाही प्रेग्नेंसी, बेटे के लालच में पैदा किए गए बच्चे और गर्भनिरोधक की किल्लत की कहानी है. कहानी-2: UNFPA का सर्वे बताता है कि युवा परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा की कमी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है.

कुल मिलाकर भारत एक विरोधाभास का सामना कर रहा है. एक तरफ अनचाहे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाहकर भी बच्चे नहीं हो पा रहे. 2.8 करोड़ जोड़े बांझपन से जूझ रहे हैं, जबकि लाखों महिलाएं अनचाही प्रेग्नेंसी को रोक नहीं पा रही हैं.

सरकार को अब पुरानी 'जनसंख्या नियंत्रण' की मानसिकता से बाहर निकलना होगा. अगर भारत अपनी 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' (जनसांख्यिकीय लाभांश) को बरकरार रखना चाहता है, तो उसे यह समझना होगा कि जनसंख्या सिर्फ आंकड़े नहीं है. यह लोगों की आकांक्षाओं, उनकी मुश्किलों और उनके सपनों की कहानी है.