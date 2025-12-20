एक्सप्लोरर
Most Alcohol Consumption: इस देश के लोग सबसे ज्यादा पीते हैं शराब, जानें क्या हैं भारत के हाल
Most Alcohol Consumption: दुनिया में कई देशों में शराब को कंज्यूम किया जाता है. लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर काफी ज्यादा शराब पी जाती है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Most Alcohol Consumption: दुनिया भर में शराब पीने के पैटर्न में काफी ज्यादा फर्क है. यह कल्चर, परंपरा और आर्थिक स्थितियों पर निर्भर होता है. 2025 में जारी ग्लोबल डाटा के मुताबिक एक यूरोपीय देश दुनिया में सबसे ज्यादा शराब को कंज्यूम करता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और भारत की क्या स्थिति है.
Published at : 20 Dec 2025 08:16 AM (IST)
