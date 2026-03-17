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Iftar Rules Islam: क्या रोजा इफ्तार करना जरूरी है, इस्लाम में क्या है इफ्तारी मिस होने पर नियम?
Iftar Rules Islam: रमजान में रोजेदार रोजा रखते हैं. लेकिन क्या हो अगर गलती से इफ्तारी मिस हो जाए? आइए जानते हैं इस्लाम में इसके लिए क्या नियम हैं.
Iftar Rules Islam: रमजान का पाक महीना अपने अंतिम चरणों में प्रवेश कर रहा है. सुबह से लेकर सूरज डूबने तक रोजेदार रोजा रखते हैं. इसी बीच एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या रोजा खोलना, यानी कि इफ्तार जरूरी है? साथ ही अगर कोई इसे छोड़ देता है तो क्या होगा? आइए जानते हैं क्या हैं इस्लाम में इफ्तारी मिस होने के नियम.
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Published at : 17 Mar 2026 02:18 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion