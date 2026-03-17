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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIftar Rules Islam: क्या रोजा इफ्तार करना जरूरी है, इस्लाम में क्या है इफ्तारी मिस होने पर नियम?

Iftar Rules Islam: क्या रोजा इफ्तार करना जरूरी है, इस्लाम में क्या है इफ्तारी मिस होने पर नियम?

Iftar Rules Islam: रमजान में रोजेदार रोजा रखते हैं. लेकिन क्या हो अगर गलती से इफ्तारी मिस हो जाए? आइए जानते हैं इस्लाम में इसके लिए क्या नियम हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Mar 2026 02:18 PM (IST)
Iftar Rules Islam: रमजान में रोजेदार रोजा रखते हैं. लेकिन क्या हो अगर गलती से इफ्तारी मिस हो जाए? आइए जानते हैं इस्लाम में इसके लिए क्या नियम हैं.

Iftar Rules Islam: रमजान का पाक महीना अपने अंतिम चरणों में प्रवेश कर रहा है. सुबह से लेकर सूरज डूबने तक रोजेदार रोजा रखते हैं. इसी बीच एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या रोजा खोलना, यानी कि इफ्तार जरूरी है? साथ ही अगर कोई इसे छोड़ देता है तो क्या होगा? आइए जानते हैं क्या हैं इस्लाम में इफ्तारी मिस होने के नियम.

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सूरज डूबने पर इफ्तार करना सुन्नत है. इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक किसी को भी सूरज डूबने के तुरंत बाद इफ्तार करना चाहिए और बेवजह की देरी से बचना चाहिए. तुरंत रोजा खोलना एक ऐसा काम माना जाता है जो अल्लाह को खुश करता है.
सूरज डूबने पर इफ्तार करना सुन्नत है. इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक किसी को भी सूरज डूबने के तुरंत बाद इफ्तार करना चाहिए और बेवजह की देरी से बचना चाहिए. तुरंत रोजा खोलना एक ऐसा काम माना जाता है जो अल्लाह को खुश करता है.
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सुन्नत के मुताबिक खजूर और पानी के साथ इफ्तार की सलाह दी जाती है. रोजे के लंबे दिन के बाद खजूर तुरंत ऊर्जा देता है और पानी शरीर को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करता है. अगर खजूर ना हो तो इफ्तार करने के लिए सिर्फ पानी पीना ही काफी है.
सुन्नत के मुताबिक खजूर और पानी के साथ इफ्तार की सलाह दी जाती है. रोजे के लंबे दिन के बाद खजूर तुरंत ऊर्जा देता है और पानी शरीर को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करता है. अगर खजूर ना हो तो इफ्तार करने के लिए सिर्फ पानी पीना ही काफी है.
Published at : 17 Mar 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Iftar Rules Islam Ramadan Fasting Rules Breaking Fast Islam

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