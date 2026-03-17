सुन्नत के मुताबिक खजूर और पानी के साथ इफ्तार की सलाह दी जाती है. रोजे के लंबे दिन के बाद खजूर तुरंत ऊर्जा देता है और पानी शरीर को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करता है. अगर खजूर ना हो तो इफ्तार करने के लिए सिर्फ पानी पीना ही काफी है.