विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति कितनी सीटों से कर सकता है नामांकन, जान लें नियम?

भारत में पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं. चुनाव का माहौल बनते ही नेताओं की रणनीतियां तेज हो जाती हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े कद्दावर नेता एक के बजाय दो अलग-अलग विधानसभा सीटों से पर्चा भरते हैं, लेकिन क्या कानूनन एक व्यक्ति जितनी चाहे उतनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत चलता है, वहीं उम्मीदवार के लिए एक व्यक्ति दो सीट का नियम लागू है. चुनाव आयोग के कड़े नियमों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के बीच नामांकन की यह प्रक्रिया काफी दिलचस्प है, जिसे हर जागरूक नागरिक और मतदाता को जानना चाहिए.

नामांकन की सीमा और कानूनी प्रावधान

भारतीय चुनाव प्रणाली में उम्मीदवार के नामांकन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) की धारा 33(7) के तहत कोई भी व्यक्ति एक ही चुनाव (चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा) में अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है. साल 1996 से पहले तक इस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी और उम्मीदवार कई सीटों से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने और उपचुनावों के बोझ को कम करने के लिए कानून में संशोधन कर यह सीमा दो सीटों तक तय कर दी गई हैं.

दो सीटों से जीतने पर क्या होता है?

अक्सर रणनीति के तहत नेता दो सुरक्षित सीटों या एक सुरक्षित और एक चुनौतीपूर्ण सीट से नामांकन करते हैं. नियम कहता है कि यदि कोई उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर लेता है, तो वह दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 70 के मुताबिक, जीतने के बाद 10 दिनों के भीतर उम्मीदवार को लिखित में यह बताना होता है कि वह किस सीट को अपने पास रखना चाहता है. उसे एक सीट छोड़नी ही पड़ती है. छोड़ी गई सीट पर बाद में चुनाव आयोग को उपचुनाव (Bye-election) कराने पड़ते हैं, जिसका आर्थिक बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है.

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एक ही सीट पर कितने नामांकन पत्र?

कई बार लोगों को भ्रम होता है कि क्या एक सीट पर एक से ज्यादा पर्चे भरे जा सकते हैं. नियम यह है कि एक उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. यह सुविधा इसलिए दी गई है, ताकि यदि किसी एक पर्चे में तकनीकी गलती या दस्तावेज की कमी के कारण नामांकन रद्द होने की नौबत आए, तो दूसरा सेट वैध माना जा सके. हालांकि, नामांकन पत्र चाहे चार हों या एक, उम्मीदवार की गिनती उस सीट पर एक ही प्रत्याशी के रूप में होती है.

नामांकन के लिए जरूरी योग्यताएं

विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए केवल सीटों की संख्या ही नहीं, बल्कि पात्रता भी मायने रखती है. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और उसका नाम उस राज्य की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है. यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी से है, तो उसे केवल एक प्रस्तावक (Proposer) की जरूरत होती है. वहीं, अगर उम्मीदवार निर्दलीय या गैर-मान्यता प्राप्त दल से है, तो नामांकन पत्र पर उस क्षेत्र के 10 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होना जरूरी है.

चुनाव आयोग की सिफारिश और विवाद

एक व्यक्ति के दो सीटों से चुनाव लड़ने के नियम पर लंबे समय से बहस चल रही है. चुनाव आयोग ने कई बार केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि एक उम्मीदवार को केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए. आयोग का तर्क है कि जब कोई नेता एक सीट छोड़ता है, तो वहां दोबारा चुनाव कराने में काफी सरकारी पैसा और संसाधन खर्च होते हैं. आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि जो नेता दो सीटों से लड़कर एक सीट छोड़ता है, उससे उपचुनाव का पूरा खर्च वसूला जाना चाहिए. हालांकि, फिलहाल कानून में दो सीटों वाला नियम ही लागू है.

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