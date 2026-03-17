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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजविधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति कितनी सीटों से कर सकता है नामांकन, जान लें नियम?

विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति कितनी सीटों से कर सकता है नामांकन, जान लें नियम?

भारत में विधानसभा चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार अधिकतम दो सीटों से नामांकन कर सकता है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) यह अधिकार देती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Mar 2026 03:44 PM (IST)
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भारत में पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं. चुनाव का माहौल बनते ही नेताओं की रणनीतियां तेज हो जाती हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े कद्दावर नेता एक के बजाय दो अलग-अलग विधानसभा सीटों से पर्चा भरते हैं, लेकिन क्या कानूनन एक व्यक्ति जितनी चाहे उतनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत चलता है, वहीं उम्मीदवार के लिए एक व्यक्ति दो सीट का नियम लागू है. चुनाव आयोग के कड़े नियमों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के बीच नामांकन की यह प्रक्रिया काफी दिलचस्प है, जिसे हर जागरूक नागरिक और मतदाता को जानना चाहिए.

नामांकन की सीमा और कानूनी प्रावधान

भारतीय चुनाव प्रणाली में उम्मीदवार के नामांकन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) की धारा 33(7) के तहत कोई भी व्यक्ति एक ही चुनाव (चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा) में अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है. साल 1996 से पहले तक इस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी और उम्मीदवार कई सीटों से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने और उपचुनावों के बोझ को कम करने के लिए कानून में संशोधन कर यह सीमा दो सीटों तक तय कर दी गई हैं.

दो सीटों से जीतने पर क्या होता है?

अक्सर रणनीति के तहत नेता दो सुरक्षित सीटों या एक सुरक्षित और एक चुनौतीपूर्ण सीट से नामांकन करते हैं. नियम कहता है कि यदि कोई उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर लेता है, तो वह दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 70 के मुताबिक, जीतने के बाद 10 दिनों के भीतर उम्मीदवार को लिखित में यह बताना होता है कि वह किस सीट को अपने पास रखना चाहता है. उसे एक सीट छोड़नी ही पड़ती है. छोड़ी गई सीट पर बाद में चुनाव आयोग को उपचुनाव (Bye-election) कराने पड़ते हैं, जिसका आर्थिक बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है.

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एक ही सीट पर कितने नामांकन पत्र?

कई बार लोगों को भ्रम होता है कि क्या एक सीट पर एक से ज्यादा पर्चे भरे जा सकते हैं. नियम यह है कि एक उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. यह सुविधा इसलिए दी गई है, ताकि यदि किसी एक पर्चे में तकनीकी गलती या दस्तावेज की कमी के कारण नामांकन रद्द होने की नौबत आए, तो दूसरा सेट वैध माना जा सके. हालांकि, नामांकन पत्र चाहे चार हों या एक, उम्मीदवार की गिनती उस सीट पर एक ही प्रत्याशी के रूप में होती है.

नामांकन के लिए जरूरी योग्यताएं

विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए केवल सीटों की संख्या ही नहीं, बल्कि पात्रता भी मायने रखती है. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और उसका नाम उस राज्य की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है. यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी से है, तो उसे केवल एक प्रस्तावक (Proposer) की जरूरत होती है. वहीं, अगर उम्मीदवार निर्दलीय या गैर-मान्यता प्राप्त दल से है, तो नामांकन पत्र पर उस क्षेत्र के 10 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होना जरूरी है.

चुनाव आयोग की सिफारिश और विवाद

एक व्यक्ति के दो सीटों से चुनाव लड़ने के नियम पर लंबे समय से बहस चल रही है. चुनाव आयोग ने कई बार केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि एक उम्मीदवार को केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए. आयोग का तर्क है कि जब कोई नेता एक सीट छोड़ता है, तो वहां दोबारा चुनाव कराने में काफी सरकारी पैसा और संसाधन खर्च होते हैं. आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि जो नेता दो सीटों से लड़कर एक सीट छोड़ता है, उससे उपचुनाव का पूरा खर्च वसूला जाना चाहिए. हालांकि, फिलहाल कानून में दो सीटों वाला नियम ही लागू है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Assembly Election 2026 Election Commission Nomination Process Bye Election Cost India Election In West Bengal
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