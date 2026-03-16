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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजInfrared Cooktop: एक घंटे चलाने पर कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडक्शन से कितना किफायती?

Infrared Cooktop: एक घंटे चलाने पर कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडक्शन से कितना किफायती?

Infrared Cooktop: जो लोग बिजली से खाना पकाने की ओर रुख कर रहे हैं उनके लिए इंफ्रारेड कुकटॉप काफी बेहतर विकल्प है. आइए जानते हैं एक घंटा चलने पर यह कितनी बिजली खर्च करता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Mar 2026 06:52 PM (IST)
Infrared Cooktop: जो लोग बिजली से खाना पकाने की ओर रुख कर रहे हैं उनके लिए इंफ्रारेड कुकटॉप काफी बेहतर विकल्प है. आइए जानते हैं एक घंटा चलने पर यह कितनी बिजली खर्च करता है.

Infrared Cooktop: पूरे देश में एलपीजी सप्लाई और कुकिंग गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. इसी बीच लोग खाना पकाने के लिए बिजली से चलने वाले दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं. यही वजह है कि कई शहरों में इंफ्रारेड कुकटॉप की मांग तेजी से बढ़ चुकी है. इसी बीच इंफ्रारेड कुकटॉप ने लोगों का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं कि 1 घंटे चलने पर यह कितनी बिजली खाता है.

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एक सामान्य इंफ्रारेड कुकटॉप आमतौर पर 2000 वॉट पर चलता है. अगर यह 1 घंटे तक लगातार पूरी पावर पर चले तो लगभग दो यूनिट बिजली खर्च करता है.
एक सामान्य इंफ्रारेड कुकटॉप आमतौर पर 2000 वॉट पर चलता है. अगर यह 1 घंटे तक लगातार पूरी पावर पर चले तो लगभग दो यूनिट बिजली खर्च करता है.
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इंडक्शन कुकटॉप आमतौर पर थोड़े ज्यादा ऊर्जा कुशल होते हैं. इसी तरह 2000 वॉट का इंडक्शन कुकटॉप जब ज्यादा पावर पर इस्तेमाल किया जाता है तो आमतौर पर प्रति घंटे लगभग 1.5 से 1.8 यूनिट बिजली खर्च करता है.
इंडक्शन कुकटॉप आमतौर पर थोड़े ज्यादा ऊर्जा कुशल होते हैं. इसी तरह 2000 वॉट का इंडक्शन कुकटॉप जब ज्यादा पावर पर इस्तेमाल किया जाता है तो आमतौर पर प्रति घंटे लगभग 1.5 से 1.8 यूनिट बिजली खर्च करता है.
Published at : 16 Mar 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Shortage Infrared Cooktop Induction Cooktop Power Usage

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