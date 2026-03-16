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Infrared Cooktop: एक घंटे चलाने पर कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडक्शन से कितना किफायती?
Infrared Cooktop: जो लोग बिजली से खाना पकाने की ओर रुख कर रहे हैं उनके लिए इंफ्रारेड कुकटॉप काफी बेहतर विकल्प है. आइए जानते हैं एक घंटा चलने पर यह कितनी बिजली खर्च करता है.
Infrared Cooktop: पूरे देश में एलपीजी सप्लाई और कुकिंग गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. इसी बीच लोग खाना पकाने के लिए बिजली से चलने वाले दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं. यही वजह है कि कई शहरों में इंफ्रारेड कुकटॉप की मांग तेजी से बढ़ चुकी है. इसी बीच इंफ्रारेड कुकटॉप ने लोगों का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं कि 1 घंटे चलने पर यह कितनी बिजली खाता है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:52 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion