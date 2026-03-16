इंडक्शन कुकटॉप आमतौर पर थोड़े ज्यादा ऊर्जा कुशल होते हैं. इसी तरह 2000 वॉट का इंडक्शन कुकटॉप जब ज्यादा पावर पर इस्तेमाल किया जाता है तो आमतौर पर प्रति घंटे लगभग 1.5 से 1.8 यूनिट बिजली खर्च करता है.