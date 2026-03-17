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शहर या फिर गांव कहां होता है LPG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, जानें क्या कहते हैं आंकड़े
LPG Usage Urban VS Rural: मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के दौरान एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है. आइए जानते हैं कि गांव या फिर शहर में से कहां पर एलपीजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है.
LPG Usage Urban VS Rural: भारत में अभी एलपीजी सप्लाई को लेकर जोरदार चर्चा चल रही है. दरअसल वैश्विक रूकावटों की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. इसी बीच अब लोगों का ध्यान घरेलू खपत के तरीकों पर चला गया है. आइए जानते हैं कि असल में एलपीजी का इस्तेमाल शहर या फिर गांव में से कहां सबसे ज्यादा होता है.
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Published at : 17 Mar 2026 06:23 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion