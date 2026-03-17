शहर या फिर गांव कहां होता है LPG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, जानें क्या कहते हैं आंकड़े

रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में प्रति परिवार एलपीजी की खपत साफ तौर पर ज्यादा है. दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में एक औसत परिवार हर महीने लगभग 11.4 kg एलपीजी का इस्तेमाल करता है. इसके उलट बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे ग्रामीण इलाकों में औसत खपत सिर्फ 6.7 से 7.7 kg है. यह एक स्टैंडर्ड सिलेंडर का लगभग आता है.