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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजशहर या फिर गांव कहां होता है LPG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, जानें क्या कहते हैं आंकड़े

शहर या फिर गांव कहां होता है LPG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, जानें क्या कहते हैं आंकड़े

LPG Usage Urban VS Rural: मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के दौरान एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है. आइए जानते हैं कि गांव या फिर शहर में से कहां पर एलपीजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Mar 2026 06:23 PM (IST)
LPG Usage Urban VS Rural: मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के दौरान एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है. आइए जानते हैं कि गांव या फिर शहर में से कहां पर एलपीजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है.

LPG Usage Urban VS Rural: भारत में अभी एलपीजी सप्लाई को लेकर जोरदार चर्चा चल रही है. दरअसल वैश्विक रूकावटों की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. इसी बीच अब लोगों का ध्यान घरेलू खपत के तरीकों पर चला गया है. आइए जानते हैं कि असल में एलपीजी का इस्तेमाल शहर या फिर गांव में से कहां सबसे ज्यादा होता है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में प्रति परिवार एलपीजी की खपत साफ तौर पर ज्यादा है. दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में एक औसत परिवार हर महीने लगभग 11.4 kg एलपीजी का इस्तेमाल करता है. इसके उलट बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे ग्रामीण इलाकों में औसत खपत सिर्फ 6.7 से 7.7 kg है. यह एक स्टैंडर्ड सिलेंडर का लगभग आता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में प्रति परिवार एलपीजी की खपत साफ तौर पर ज्यादा है. दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में एक औसत परिवार हर महीने लगभग 11.4 kg एलपीजी का इस्तेमाल करता है. इसके उलट बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे ग्रामीण इलाकों में औसत खपत सिर्फ 6.7 से 7.7 kg है. यह एक स्टैंडर्ड सिलेंडर का लगभग आता है.
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नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के मुताबिक लगभग 92.9% शहरी परिवार एलपीजी या फिर पीएनजी जैसे साफ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि ग्रामीण भारत में सिर्फ 49.3% परिवार ही ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं. बाकी लोग अभी भी लकड़ी, कोयला या फिर गोबर के उपले जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर हैं.
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के मुताबिक लगभग 92.9% शहरी परिवार एलपीजी या फिर पीएनजी जैसे साफ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि ग्रामीण भारत में सिर्फ 49.3% परिवार ही ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं. बाकी लोग अभी भी लकड़ी, कोयला या फिर गोबर के उपले जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर हैं.
Published at : 17 Mar 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
LPG Usage Urban VS Rural Lpg Consumption India Pm Ujjwala Yojana Impact

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