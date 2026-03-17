इस छोटे से देश ने सदियों से नहीं देखी एक भी लड़ाई, मिडिल ईस्ट जंग के बीच जान लीजिए जवाब

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इस छोटे से देश ने सदियों से नहीं देखी एक भी लड़ाई, मिडिल ईस्ट जंग के बीच जान लीजिए जवाब
दुनिया जहां ईरान और इजरायल के मिसाइल हमलों से दहल रही है, वहीं ऐसा अनोखा देश भी है जिसने सदियों से कोई युद्ध नहीं देखा. यह छोटा सा रिपब्लिक अपनी तटस्थता और पहाड़ी बनावट के कारण हमेशा सुरक्षित रहा है.
ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी मिसाइल जंग ने पूरी मानवता को डरा दिया है. जहां एक तरफ शक्तिशाली देश अपनी सैन्य ताकत दिखाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतिहास में एक ऐसा देश भी है जिसने 'युद्ध' शब्द को कभी अपनी जमीन पर महसूस ही नहीं किया. जब रूस-यूक्रेन या ईरान-इजरायल जैसे संघर्ष दुनिया के नक्शे को लहूलुहान कर रहे हों, तब सैन मरीनो जैसे छोटे से देश की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है.
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Published at : 17 Mar 2026 06:59 AM (IST)
जनरल नॉलेज
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion