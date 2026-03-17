इस छोटे से देश ने सदियों से नहीं देखी एक भी लड़ाई, मिडिल ईस्ट जंग के बीच जान लीजिए जवाब

करीब 34 हजार की आबादी वाले इस देश ने सदियों से खुद को अंतरराष्ट्रीय विवादों से दूर रखा है, जो आज के अशांत दौर में एक मिसाल है. आज जहां ईरान और इजरायल के बीच वर्चस्व की लड़ाई वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए खतरा बन गई है, वहीं सैन मरीनो का इतिहास हमें 'न्यूट्रलिटी' यानी तटस्थता की ताकत सिखाता है.