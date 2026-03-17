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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस छोटे से देश ने सदियों से नहीं देखी एक भी लड़ाई, मिडिल ईस्ट जंग के बीच जान लीजिए जवाब

इस छोटे से देश ने सदियों से नहीं देखी एक भी लड़ाई, मिडिल ईस्ट जंग के बीच जान लीजिए जवाब

दुनिया जहां ईरान और इजरायल के मिसाइल हमलों से दहल रही है, वहीं ऐसा अनोखा देश भी है जिसने सदियों से कोई युद्ध नहीं देखा. यह छोटा सा रिपब्लिक अपनी तटस्थता और पहाड़ी बनावट के कारण हमेशा सुरक्षित रहा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Mar 2026 06:59 AM (IST)
दुनिया जहां ईरान और इजरायल के मिसाइल हमलों से दहल रही है, वहीं ऐसा अनोखा देश भी है जिसने सदियों से कोई युद्ध नहीं देखा. यह छोटा सा रिपब्लिक अपनी तटस्थता और पहाड़ी बनावट के कारण हमेशा सुरक्षित रहा है.

ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी मिसाइल जंग ने पूरी मानवता को डरा दिया है. जहां एक तरफ शक्तिशाली देश अपनी सैन्य ताकत दिखाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतिहास में एक ऐसा देश भी है जिसने 'युद्ध' शब्द को कभी अपनी जमीन पर महसूस ही नहीं किया. जब रूस-यूक्रेन या ईरान-इजरायल जैसे संघर्ष दुनिया के नक्शे को लहूलुहान कर रहे हों, तब सैन मरीनो जैसे छोटे से देश की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है.

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जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो वह खून-खराबे से भरे मिलते हैं, लेकिन सैन मरीनो इस मामले में अपवाद है. इटली के बीचों-बीच स्थित यह छोटा सा देश दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है. इसका आधिकारिक नाम 'मोस्ट सीरीन रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो' है, जो इसकी शांतिप्रिय छवि को दर्शाता है.
जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो वह खून-खराबे से भरे मिलते हैं, लेकिन सैन मरीनो इस मामले में अपवाद है. इटली के बीचों-बीच स्थित यह छोटा सा देश दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है. इसका आधिकारिक नाम 'मोस्ट सीरीन रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो' है, जो इसकी शांतिप्रिय छवि को दर्शाता है.
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करीब 34 हजार की आबादी वाले इस देश ने सदियों से खुद को अंतरराष्ट्रीय विवादों से दूर रखा है, जो आज के अशांत दौर में एक मिसाल है. आज जहां ईरान और इजरायल के बीच वर्चस्व की लड़ाई वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए खतरा बन गई है, वहीं सैन मरीनो का इतिहास हमें 'न्यूट्रलिटी' यानी तटस्थता की ताकत सिखाता है.
करीब 34 हजार की आबादी वाले इस देश ने सदियों से खुद को अंतरराष्ट्रीय विवादों से दूर रखा है, जो आज के अशांत दौर में एक मिसाल है. आज जहां ईरान और इजरायल के बीच वर्चस्व की लड़ाई वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए खतरा बन गई है, वहीं सैन मरीनो का इतिहास हमें 'न्यूट्रलिटी' यानी तटस्थता की ताकत सिखाता है.
Published at : 17 Mar 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
San Marino No War Countries Peaceful Nations List

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