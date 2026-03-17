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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG Cargo Ship Capacity: एक कार्गो शिप पर एक बार में कितनी आ सकती है LPG? एक क्लिक में जान लें लिमिट

LPG Cargo Ship Capacity: एक कार्गो शिप पर एक बार में कितनी आ सकती है LPG? एक क्लिक में जान लें लिमिट

LPG Cargo Ship Capacity: एक विशाल एलपीजी कार्गो शिप की क्षमता हजारों टन तक होती है, जो लाखों घरों के सिलेंडरों को भरने के लिए काफी है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Mar 2026 03:07 PM (IST)
LPG Cargo Ship Capacity: एक विशाल एलपीजी कार्गो शिप की क्षमता हजारों टन तक होती है, जो लाखों घरों के सिलेंडरों को भरने के लिए काफी है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.

LPG Cargo Ship Capacity: समुद्र की लहरों पर तैरते विशालकाय जहाज सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं, बल्कि देशों की ऊर्जा सुरक्षा की जीवनरेखा हैं. हाल ही में ईरान और खाड़ी देशों के तनाव के बीच जब भारतीय जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' भारी मात्रा में एलपीजी लेकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे, तो सबकी नजरें इनकी क्षमता पर टिक गईं. क्या आप जानते हैं कि एक अकेला कार्गो शिप इतनी गैस ला सकता है जो लाखों घरों की रसोई में हफ्तों तक आग जलाए रख सके? तकनीक और इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को समझना हर भारतीय के लिए दिलचस्प है.

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एक बड़े एलपीजी कार्गो शिप को तकनीकी भाषा में वेरी लार्ज गैस कैरियर (VLGC) कहा जाता है. ये जहाज सामान्य जहाजों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इन्हें गैस को तरल अवस्था में रखने के लिए विशेष तापमान और दबाव की जरूरत होती है. आमतौर पर एक मानक वीएलजीसी जहाज एक बार में 40,000 से 55,000 मीट्रिक टन एलपीजी ढोने की क्षमता रखता है.
एक बड़े एलपीजी कार्गो शिप को तकनीकी भाषा में वेरी लार्ज गैस कैरियर (VLGC) कहा जाता है. ये जहाज सामान्य जहाजों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इन्हें गैस को तरल अवस्था में रखने के लिए विशेष तापमान और दबाव की जरूरत होती है. आमतौर पर एक मानक वीएलजीसी जहाज एक बार में 40,000 से 55,000 मीट्रिक टन एलपीजी ढोने की क्षमता रखता है.
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आधुनिक इंजीनियरिंग की बदौलत अब ऐसे नए जहाज भी आ गए हैं जो 90,000 से 93,000 क्यूबिक मीटर तक गैस एक साथ ले जा सकते हैं. हाल ही में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा भारतीय जहाज 'शिवालिक' और कांडला पहुंचने वाला 'नंदा देवी' भारत की गैस जरूरतों के लिए संजीवनी की तरह हैं. इन दोनों जहाजों में मिलाकर लगभग 92,712 टन एलपीजी मौजूद है.
आधुनिक इंजीनियरिंग की बदौलत अब ऐसे नए जहाज भी आ गए हैं जो 90,000 से 93,000 क्यूबिक मीटर तक गैस एक साथ ले जा सकते हैं. हाल ही में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा भारतीय जहाज 'शिवालिक' और कांडला पहुंचने वाला 'नंदा देवी' भारत की गैस जरूरतों के लिए संजीवनी की तरह हैं. इन दोनों जहाजों में मिलाकर लगभग 92,712 टन एलपीजी मौजूद है.
Published at : 17 Mar 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Strait Of Hormuz Shivalik And Nanda Devi LPG Cargo Ship LPG Cargo Ship Capacity

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