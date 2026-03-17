आधुनिक इंजीनियरिंग की बदौलत अब ऐसे नए जहाज भी आ गए हैं जो 90,000 से 93,000 क्यूबिक मीटर तक गैस एक साथ ले जा सकते हैं. हाल ही में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा भारतीय जहाज 'शिवालिक' और कांडला पहुंचने वाला 'नंदा देवी' भारत की गैस जरूरतों के लिए संजीवनी की तरह हैं. इन दोनों जहाजों में मिलाकर लगभग 92,712 टन एलपीजी मौजूद है.