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LPG Cargo Ship Capacity: एक कार्गो शिप पर एक बार में कितनी आ सकती है LPG? एक क्लिक में जान लें लिमिट
LPG Cargo Ship Capacity: एक विशाल एलपीजी कार्गो शिप की क्षमता हजारों टन तक होती है, जो लाखों घरों के सिलेंडरों को भरने के लिए काफी है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.
LPG Cargo Ship Capacity: समुद्र की लहरों पर तैरते विशालकाय जहाज सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं, बल्कि देशों की ऊर्जा सुरक्षा की जीवनरेखा हैं. हाल ही में ईरान और खाड़ी देशों के तनाव के बीच जब भारतीय जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' भारी मात्रा में एलपीजी लेकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे, तो सबकी नजरें इनकी क्षमता पर टिक गईं. क्या आप जानते हैं कि एक अकेला कार्गो शिप इतनी गैस ला सकता है जो लाखों घरों की रसोई में हफ्तों तक आग जलाए रख सके? तकनीक और इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को समझना हर भारतीय के लिए दिलचस्प है.
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Published at : 17 Mar 2026 03:07 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion