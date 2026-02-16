एक्सप्लोरर
Most Dangerous Places: ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहें, जानें नंबर वन पर कौन?
Most Dangerous Places: दुनिया में कुछ ऐसी जगह है भी हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है. आइए जानते हैं वे जगहें कौन सी हैं और आखिर वहां खतरे की वजह क्या है.
Most Dangerous Places: दुनिया काफी खूबसूरत नजारों से भरी हुई है. लेकिन कुछ जगहें इतनी खतरनाक हैं कि इंसान का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है. जहरीले सांपों से भरे आइलैंड से लेकर, उबलती एसिड झीलों और बिना किसी वार्निंग के फटने वाले ज्वालामुखी तक ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हैं. आइए जानते हैं इन्हीं खतरनाक जगहों के बारे में.
1/6
2/6
Published at : 16 Feb 2026 01:00 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
जनरल नॉलेज
6 Photos
लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं पाकिस्तानी, भारत से कितना पीछे पड़ोसी मुल्क?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
राजस्थान
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
विश्व
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion