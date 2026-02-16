ब्राजील में इल्हा दा क्वीमाडा ग्रांडे को दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है. यह काफी जहरीले गोल्डन लांसहेड सांपों का घर है. इसका जहर इतना तेज होता है कि यह टिशु को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. कुछ इलाकों में ऐसा कहा जाता है कि हर स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप हैं. काफी ज्यादा खतरे की वजह से ब्राजील की नेवी ने आइलैंड पर पब्लिक एक्सेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है.