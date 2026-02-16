हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Dangerous Places: ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहें, जानें नंबर वन पर कौन?

Most Dangerous Places: ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहें, जानें नंबर वन पर कौन?

Most Dangerous Places: दुनिया में कुछ ऐसी जगह है भी हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है. आइए जानते हैं वे जगहें कौन सी हैं और आखिर वहां खतरे की वजह क्या है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Feb 2026 01:00 PM (IST)


Most Dangerous Places: दुनिया काफी खूबसूरत नजारों से भरी हुई है. लेकिन कुछ जगहें इतनी खतरनाक हैं कि इंसान का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है. जहरीले सांपों से भरे आइलैंड से लेकर, उबलती एसिड झीलों और बिना किसी वार्निंग के फटने वाले ज्वालामुखी तक ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हैं. आइए जानते हैं इन्हीं खतरनाक जगहों के बारे में.

1/6
ब्राजील में इल्हा दा क्वीमाडा ग्रांडे को दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है. यह काफी जहरीले गोल्डन लांसहेड सांपों का घर है. इसका जहर इतना तेज होता है कि यह टिशु को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. कुछ इलाकों में ऐसा कहा जाता है कि हर स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप हैं. काफी ज्यादा खतरे की वजह से ब्राजील की नेवी ने आइलैंड पर पब्लिक एक्सेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है.

2/6
इथियोपिया में डानाकिंल डिप्रेशन धरती की सबसे गर्म और सबसे निचली जगह में से एक है. यहां का टेंपरेचर अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है और हवा में जहरीली सल्फर गैस होती है. एसिडिक गर्म पानी के झरने और ज्वालामुखी की हलचल से सांस लेना मुश्किल हो जाता है. बिना सुरक्षा के जिंदा रहना यहां पर काफी मुश्किल है.

Published at : 16 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Snake Island Death Valley DANAKIL DEPRESSION

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

