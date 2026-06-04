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Delhi Solar Panels: दिल्ली के घरों में लगे हैं कितने सोलर पैनल, से हर महीने कितनी बनती है बिजली?
Delhi Solar Panels: बिजली के बढ़ते बिलों के बीच लोगों ने अब सोलर पैनल को अपनाना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं दिल्ली में अब तक कितने सोलर पैनल लग चुके हैं.
Delhi Solar Panels: बिजली के बढ़ते बिलों और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ दिल्ली भर में रूफटॉप सोलर पैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. हजारों परिवारों ने सरकारी योजनाओं के तहत पहले ही सोलर पावर अपना लिया है. इसके बाद पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है. आइए जानते हैं कि दिल्ली में कितने सोलर पैनल लगे हैं और हर महीने इनसे कितनी बिजली बनती है.
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Published at : 04 Jun 2026 07:20 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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