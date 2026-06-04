दिल्ली में रूफटॉप सोलर अपनाने में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसमें आवासीय छतों पर लगभग 23000 सोलर पैनल सिस्टम पहले से ही लगाए जा चुके हैं. ये इंस्टॉलेशन नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और शहर के पावर ग्रिड पर दबाव कम करने में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं.