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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDelhi Solar Panels: दिल्ली के घरों में लगे हैं कितने सोलर पैनल, से हर महीने कितनी बनती है बिजली?

Delhi Solar Panels: दिल्ली के घरों में लगे हैं कितने सोलर पैनल, से हर महीने कितनी बनती है बिजली?

Delhi Solar Panels: बिजली के बढ़ते बिलों के बीच लोगों ने अब सोलर पैनल को अपनाना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं दिल्ली में अब तक कितने सोलर पैनल लग चुके हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Jun 2026 07:21 PM (IST)
Delhi Solar Panels: बिजली के बढ़ते बिलों के बीच लोगों ने अब सोलर पैनल को अपनाना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं दिल्ली में अब तक कितने सोलर पैनल लग चुके हैं.

Delhi Solar Panels: बिजली के बढ़ते बिलों और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ दिल्ली भर में रूफटॉप सोलर पैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. हजारों परिवारों ने सरकारी योजनाओं के तहत पहले ही सोलर पावर अपना लिया है. इसके बाद पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है. आइए जानते हैं कि दिल्ली में कितने सोलर पैनल लगे हैं और हर महीने इनसे कितनी बिजली बनती है.

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दिल्ली में रूफटॉप सोलर अपनाने में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसमें आवासीय छतों पर लगभग 23000 सोलर पैनल सिस्टम पहले से ही लगाए जा चुके हैं. ये इंस्टॉलेशन नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और शहर के पावर ग्रिड पर दबाव कम करने में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं.
दिल्ली में रूफटॉप सोलर अपनाने में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसमें आवासीय छतों पर लगभग 23000 सोलर पैनल सिस्टम पहले से ही लगाए जा चुके हैं. ये इंस्टॉलेशन नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और शहर के पावर ग्रिड पर दबाव कम करने में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं.
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दिल्ली में रूफटॉप सोलर सिस्टम का कुल उत्पादन हर महीने 24 मिलियन से 30 मिलियन यूनिट बिजली के बीच रहता है. यह बड़े पैमाने पर उत्पादन स्वच्छ और टिकाऊ बिजली के जरिए से घरेलू ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने में मदद कर रहा है.
दिल्ली में रूफटॉप सोलर सिस्टम का कुल उत्पादन हर महीने 24 मिलियन से 30 मिलियन यूनिट बिजली के बीच रहता है. यह बड़े पैमाने पर उत्पादन स्वच्छ और टिकाऊ बिजली के जरिए से घरेलू ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने में मदद कर रहा है.
Published at : 04 Jun 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Rooftop Solar Delhi Solar Panels

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