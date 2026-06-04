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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVaibhav Suryavanshi Siblings : वैभव सूर्यवंशी के कितने भाई-बहन हैं, क्या सभी खेलते हैं क्रिकेट?

Vaibhav Suryavanshi Siblings : वैभव सूर्यवंशी के कितने भाई-बहन हैं, क्या सभी खेलते हैं क्रिकेट?

Vaibhav Suryavanshi Siblings : महज 15 साल की उम्र में जिस तरह उन्होंने बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की, उसने क्रिकेट फैंस से लेकर खिलाड़ियों तक सभी के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 07:38 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi Siblings : आईपीएल 2026 में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से पूरे देश में अलग पहचान बनाने वाले युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. महज 15 साल की उम्र में जिस तरह उन्होंने बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की, उसने क्रिकेट फैंस से लेकर खिलाड़ियों तक सभी के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली है. यही वजह है कि अब उनके टीम इंडिया में शामिल होने को लेकर भी बहस शुरू हो गई है.

कई क्रिकेट लर्वस और विशेषज्ञ मानते हैं कि वैभव को भारतीय टीम में मौका दिया जाना चाहिए. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी उनकी उम्र काफी कम है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतरने से पहले थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए.वैभव की शानदार सफलता के बीच लोग उनके परिवार और पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं. ऐसे में आइए आज जानते हैं कि  वैभव सूर्यवंशी के कितने भाई-बहन हैं और क्या सभी क्रिकेट खेलते हैं. 

बचपन से ही क्रिकेट के शामिल होना चाहते थे वैभव

वैभव सूर्यवंशी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने गोल तय कर लिए थे. उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ खेल पर भी पूरा ध्यान दिया. लगातार प्रैक्टिस, मेहनत और परिवार के सपोर्ट से उन्होंने कम उम्र से कहीं ज्यादा अच्छा और मैच्योर खेल दिखाया. जूनियर क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई और धीरे-धीरे भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए.

वैभव सूर्यवंशी के कितने भाई-बहन हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी के एक बड़े और एक छोटे भाई हैं. उनके बड़े भाई का नाम उज्ज्वल सूर्यवंशी है, जबकि छोटे भाई का नाम आशीर्वाद सूर्यवंशी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ फोटो में वैभव अपने दोनों भाइयों और पिता के साथ नजर आए थे. इन तस्वीरों को क्रिकेट फैंस ने काफी पसंद किया था. 

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क्या सभी भाई क्रिकेट खेलते हैं?

वैभव के बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं. परिवार में उज्जवल कई जिम्मेदारियां संभालते हैं और वैभव के करियर को आगे बढ़ाने में जरूरी भूमिका निभाते हैं. उज्ज्वल परिवार के कई कामों को संभालते हैं जिससे वैभव और उनके पिता पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान दे सकें. वहीं वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, बताया जाता है कि वे भी बड़े भाई की तरह क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं. हालांकि अभी आशीर्वाद अपने शुरुआती दौर में हैं. वैभव के बड़े और छोटे भाई क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी उपलब्धियां अभी तक वैभव ने ही हासिल की हैं. 

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Published at : 04 Jun 2026 07:38 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi CRICKET Vaibhav Suryavanshi Siblings Vaibhav Suryavanshi Career
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