न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब

तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने गुरुवार (4 जून 2026) को अन्नामलाई के इस्तीफे के लेकर चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है. उन्होंने कहा कि अन्नामलाई ने न तो पार्टी से इस्तीफा दिया है और न ही किसी से कोई नया राजनीतिक दल बनाने के बारे में बात की है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नागेंद्रन ने कहा कि अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने के दावे वाली खबरें बेबुनियाद अफवाहें हैं. उन्होंने कहा, 'बीजेपी अध्यक्ष के रूप में, मुझे उनसे कोई इस्तीफा नहीं मिला है. हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है. अन्नामलाई ने किसी से भी नई पार्टी बनाने के बारे में बात नहीं की है. हमने उनसे इस बारे में बात नहीं की है और उन्होंने हमसे भी नहीं की है.'

अन्नामलाई के इस्तीफे की खबरें झूठी: नैनार नागेंद्र

अन्नामलाई को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने आगे कहा, 'उनके इस्तीफे की खबरें झूठी, निराधार और मात्र अफवाहें हैं.' नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है. इस मुलाकात को लेकर बीजेपी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, जिससे अन्नामलाई के अगले राजनीतिक कदम को लेकर और भी सवाल उठ रहे हैं.

मदुरै में अन्नामलाई के पोस्टर लगाए गए

के. अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं, विशेषकर युवा मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार (3 जून 2026) को पार्टी नेतृत्व से स्थिति पर आधिकारिक स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया. अन्नामलाई के बीजेपी से बाहर अपना राजनीतिक रास्ता चुनने के रुख का समर्थन करते हुए उनके समर्थकों ने मदुरै में पोस्टर लगाए, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को अभिनेता रजनीकांत और अजित के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया.

तमिलनाडु में हुये विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK के साथ बीजेपी का गठबंधन बहाल होने और नैनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से अन्नामलाई असंतुष्ट बताए जा रहे हैं. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाये थे, जबकि हाल ही में हुए चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया.