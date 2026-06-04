क्रिकेट से ज्यादा पैसा फुटबॉल में क्यों, दोनों स्पोर्ट्स की दीवानगी में कितना अंतर?

Cricket vs Football: जून 2026 भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बेहद खास महीना है. जहां एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स 5 जून को ताजिकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में मैदान पर उतरेगी. दोनों मैच अपने-अपने खेल के प्रशंसकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. हालांकि भारत की बात करें तो क्रिकेट का क्रेज फुटबॉल के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि अगर क्रिकेट और फुटबॉल की कमाई की तुलना की जाए, तो फुटबॉल काफी आगे दिखाई देता है. यही सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर फुटबॉल में इतना ज्यादा पैसा क्यों है, जबकि भारत जैसे देश में क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत अधिक है.

फुटबॉल की वैश्विक पहुंच बनाती है इसे सबसे बड़ा खेल

फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत उसकी वैश्विक पहुंच है. यह खेल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका समेत लगभग पूरी दुनिया में खेला और देखा जाता है. फीफा विश्व कप अरबों दर्शकों तक पहुंचता है और इसमें दुनिया के कई देशों की भागीदारी होती है. इसके कारण टीवी प्रसारण, विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री से बहुत बड़ी कमाई होती है. वहीं दूसरी ओर क्रिकेट कुछ चुनिंदा देशों में ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. जैसे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कुछ अन्य देशों में क्रिकेट का जबरदस्त क्रेज है, लेकिन फुटबॉल जितनी वैश्विक पहुंच अभी क्रिकेट की नहीं है. यही कारण है कि फुटबॉल टूर्नामेंटों की पुरस्कार राशि और कुल कमाई क्रिकेट से कहीं अधिक होती है.

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दीवानगी में कितना अंतर है?

अगर दीवानगी की बात करें तो भारत में क्रिकेट का स्थान बेहद खास है. भारतीय टीम का मैच होने पर करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन से जुड़े रहते हैं. यही वजह है कि JioHotstar क्रिकेट मैच के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में शामिल रहता है. वहीं फुटबॉल की दीवानगी दुनिया के अलग-अलग देशों में फैली हुई है. जैसे भारत में क्रिकेट का क्रेज है, वैसे ही ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की पहचान और भावना का हिस्सा बन चुका है. साथ ही भारत में फुटबॉल का समर्थन धीरे-धीरे बढ़ रहा है और ब्लू टाइगर्स के मुकाबलों को भी अब पहले से ज्यादा दर्शक मिल रहे हैं.

कमाई के मामले में फुटबॉल क्यों है आगे?

अंत में कहा जा सकता है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही शानदार खेल हैं, लेकिन कमाई के मामले में फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता उसे आगे ले जाती है. क्रिकेट भारत के दिल में बसता है, लेकिन फुटबॉल पूरी दुनिया के दिलों को जोड़ता है. शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आज फुटबॉल की आर्थिक ताकत क्रिकेट से कहीं ज्यादा दिखाई देती है.

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