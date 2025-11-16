एक्सप्लोरर
यहां परिंदों के भी बनते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट पकड़ने से पहले लेना पड़ता है एयरलाइन टिकट
Birds Passports: दुनिया में एक जगह ऐसी है, जहां पक्षियों के लिए भी पासपोर्ट बनते हैं. इन परिंदों का पासपोर्ट सिर्फ कागज नहीं, अरब दुनिया की सदियों पुरानी शान का हिस्सा है. आइए जानें.
जरा सोचिए… एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटर पर लाइन लगी है, लोग अपने पासपोर्ट निकलकर खड़े हैं, और तभी किसी के हाथ में एक पासपोर्ट नजर आता है, लेकिन वो इंसान का नहीं… एक पक्षी का है. सुनकर अजीब लगता है, पर यूएई में यह आम बात है. यहां परिंदे भी पासपोर्ट बनवाते हैं, फ्लाइट में सीट बुक करवाते हैं और बाकायदा टिकट लेकर सफर करते हैं. आखिर इस अनोखी परंपरा के पीछे क्या राज है? यही कहानी आज आपको चौंका भी देगी और रोमांचित भी करेगी.
Published at : 16 Nov 2025 05:47 PM (IST)
