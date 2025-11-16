यहां परिंदों के भी बनते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट पकड़ने से पहले लेना पड़ता है एयरलाइन टिकट

दुनिया के कुछ चुने हुए देशों में ही यह पासपोर्ट मान्य है और फॉल्कन को स्पेशल प्रोटेक्टेड कैटेगरी माना जाता है. भारत में किसी पालतू जानवर को लेकर यात्रा करने के काफी नियम हैं, लेकिन यूएई में चीलों के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है. इनके लिए खास मेडिकल चेकअप, सुरक्षा दस्तावेज और यात्रा मंजूरी के नियम तय हैं.