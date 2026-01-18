मां के पेट में 9 महीने रहता है, लेकिन पिता से क्यों मिलते हैं बच्चे के गुण, जानें उसे किससे क्या मिलता है?

कुल 46 गुणसूत्र बच्चे की शारीरिक बनावट, रंग-रूप, स्वभाव और कई आंतरिक खूबियों की नींव रखते हैं. यानी बच्चा शुरू से ही आधा मां और आधा पिता होता है. कई बार लोगों को लगता है कि बच्चा पिता पर ज्यादा गया है. इसकी वजह यह है कि कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं, यानी वे ज्यादा प्रभावी होते हैं.