हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMoon Distance From Earth: अगर चांद पृथ्वी से दूर चला जाए तो क्या होगा, जानें कैसे पड़ेगा इससे धरती पर असर?

Moon Distance From Earth: अगर चांद पृथ्वी से दूर चला जाए तो क्या होगा, जानें कैसे पड़ेगा इससे धरती पर असर?

Moon Distance From Earth: ऐसा कहा जा रहा है कि चांद धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है. आइए जानते हैं कि अगर यह पृथ्वी से ज्यादा दूर चला जाए तो पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Jan 2026 08:32 AM (IST)
Moon Distance From Earth: ऐसा कहा जा रहा है कि चांद धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है. आइए जानते हैं कि अगर यह पृथ्वी से ज्यादा दूर चला जाए तो पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Moon Distance From Earth: रात के आसमान में चांद शांत और दूर लग सकता है. लेकिन आपको बता दें कि यह पृथ्वी पर समुद्र की लहरों को कंट्रोल करने से लेकर मौसम को स्थिर रखने तक हमारे ग्रह को संतुलित रखता है. आइए जानते हैं कि अगर यह पृथ्वी से ज्यादा दूर चला जाए तो इसका प्रभाव पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा.

1/6
चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के घूमने पर ब्रेक की तरह काम करती है. अगर चांद काफी दूर चला जाएगा तो यह ब्रेकिंग इफेक्ट कमजोर हो जाएगा. इस वजह से पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी. इससे एक दिन पूरे 24 घंटे से घटकर सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही हो जाएगा.
चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के घूमने पर ब्रेक की तरह काम करती है. अगर चांद काफी दूर चला जाएगा तो यह ब्रेकिंग इफेक्ट कमजोर हो जाएगा. इस वजह से पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी. इससे एक दिन पूरे 24 घंटे से घटकर सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही हो जाएगा.
2/6
चांद समुद्र की लहरों के पीछे की एक बड़ी वजह है. चांद के दूर जाने से लहरों की ताकत 75% तक कम हो सकती है. इससे मैंग्रोव, कोरल रीफ और ज्वारीय वेटलैंड जैसे तटीय इकोसिस्टम में गंभीर नुकसान होगा.
चांद समुद्र की लहरों के पीछे की एक बड़ी वजह है. चांद के दूर जाने से लहरों की ताकत 75% तक कम हो सकती है. इससे मैंग्रोव, कोरल रीफ और ज्वारीय वेटलैंड जैसे तटीय इकोसिस्टम में गंभीर नुकसान होगा.
Published at : 18 Jan 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Earth Rotation Moon Earth Lunar Gravity

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

