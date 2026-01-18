अगर चांद पृथ्वी से दूर चला जाए तो क्या होगा, जानें कैसे पड़ेगा इससे धरती पर असर?

चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के घूमने पर ब्रेक की तरह काम करती है. अगर चांद काफी दूर चला जाएगा तो यह ब्रेकिंग इफेक्ट कमजोर हो जाएगा. इस वजह से पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी. इससे एक दिन पूरे 24 घंटे से घटकर सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही हो जाएगा.