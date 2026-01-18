एक्सप्लोरर
Mountain Formation: कैसे हुआ था पहाड़ों का निर्माण, क्या वक्त के साथ बढ़ती है इनकी ऊंचाई?
Mountain Formation: पृथ्वी पर कई पहाड़ मौजूद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है. आइए जानते हैं क्या होती है पूरी प्रक्रिया?
Mountain Formation: पहाड़ भले ही समय से परे और अटल दिखाई देते हैं लेकिन असल में वे पृथ्वी की सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक हैं. उनका जन्म ग्रह की सतह के काफी नीचे मौजूद शक्तिशाली ताकत से जुड़ा है. आइए जानते हैं कि आखिर पहाड़ का निर्माण कैसे होता है और क्या वक्त के साथ-साथ उनके लंबाई भी बढ़ती है.
1/6
2/6
Published at : 18 Jan 2026 07:02 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है बंदूक के बोर, कैलिबर और गेज में अंतर, जानें किस गन के लिए किस शब्द का होता है इस्तेमाल
जनरल नॉलेज
7 Photos
किस देश ने बनाया था दुनिया का पहला किलर ड्रोन? दुश्मन देखते रहे जब हवा से बरसी थी मौत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर महमूद मदनी ने CM नीतीश को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion