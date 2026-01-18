पृथ्वी पर पहाड़ तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं. एक प्लेट के नीचे धंसने के बजाय दोनों बहुत ज्यादा दबाव में सिकुड़ कर ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं. हिमालय तब बना जब लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई. इस वजह से जमीन ऊपर की तरफ धकेल दी गई और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बनी.