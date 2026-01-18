हर अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट के मुंह के पास बिल्ड इन माइक्रोफोन और कानों के पास स्पीकर लगे होते हैं. जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री बोलता है तो माइक्रोफोन आवाज को पकड़ता है और उसे रेडियो सिग्नल के रूप में बदलकर भेज देता है. इसके बाद इन सिग्नल को दूसरे अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में स्पीकर द्वारा वापस आवाज में बदल दिया जाता है.