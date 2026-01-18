एक्सप्लोरर
Sound In Space: अंतरिक्ष में जब ट्रैवल नहीं करती आवाज, फिर एक-दूसरे की बात कैसे सुनते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
Sound In Space: अंतरिक्ष में आवाज बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती लेकिन एस्ट्रोनॉट फिर भी एक दूसरे से बात कर पाते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
Sound In Space: अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह से वेक्यूम है. यानी कि वहां पर हवा नहीं है जो आवाज की तरंगों को पृथ्वी की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके. तो सवाल यह उठता है कि अगर अंतरिक्ष में आवाज ट्रैवल नहीं करती तो एस्ट्रोनॉट एक दूसरे की बात कैसे सुनते हैं. आइए जानते हैं.
1/6
2/6
Published at : 18 Jan 2026 09:58 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में जब ट्रैवल नहीं करती आवाज, फिर एक-दूसरे की बात कैसे सुनते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर चांद पृथ्वी से दूर चला जाए तो क्या होगा, जानें कैसे पड़ेगा इससे धरती पर असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है बंदूक के बोर, कैलिबर और गेज में अंतर, जानें किस गन के लिए किस शब्द का होता है इस्तेमाल
जनरल नॉलेज
7 Photos
किस देश ने बनाया था दुनिया का पहला किलर ड्रोन? दुश्मन देखते रहे जब हवा से बरसी थी मौत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion