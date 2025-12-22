हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rajgarh Fort: इतिहास और लग्जरी का अनोखा संगम है यह किला, जानें यहां कैसे बिता सकते हैं अपना वक्त?

Rajgarh Fort: इतिहास और लग्जरी का अनोखा संगम है यह किला, जानें यहां कैसे बिता सकते हैं अपना वक्त?

मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित राजगढ़ किला बुंदेल स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है. खजुराहो के पास मौजूद यह ऐतिहासिक किला अब एक लग्जरी हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Dec 2025 07:41 AM (IST)
मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित राजगढ़ किला बुंदेल स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है. खजुराहो के पास मौजूद यह ऐतिहासिक किला अब एक लग्जरी हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करता है.

राजगढ़ किला

1/7
इस किले का निर्माण मध्य भारत की मणियागढ़ पहाड़ियों पर किया गया है, जो बुंदेल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है. यह किला लगभग 350 साल पुराना है और बुंदेलखंड की वास्तुकला, संस्कृति और स्थापत्य कौशल की ताकत और दक्षता को दर्शाता है.
इस किले का निर्माण मध्य भारत की मणियागढ़ पहाड़ियों पर किया गया है, जो बुंदेल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है. यह किला लगभग 350 साल पुराना है और बुंदेलखंड की वास्तुकला, संस्कृति और स्थापत्य कौशल की ताकत और दक्षता को दर्शाता है.
2/7
इस ऐतिहासिक महल को वर्तमान में एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया है, जिसकी सुंदरता देखने देश और विदेश से लाखों सैलानी आते हैं. राजगढ़ किला विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के पास स्थित है.
इस ऐतिहासिक महल को वर्तमान में एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया है, जिसकी सुंदरता देखने देश और विदेश से लाखों सैलानी आते हैं. राजगढ़ किला विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के पास स्थित है.
Published at : 22 Dec 2025 07:41 AM (IST)
Tags :
Rajgarh Fort Rajgarh Palace Khajuraho Forts In Madhya Pradesh Bundela Architecture

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

