हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजस्ट्रेज ऑफ होर्मुज में अटके हैं कितने भारतीय जहाज, इनमें क्या-क्या लदा है?

स्ट्रेज ऑफ होर्मुज में अटके हैं कितने भारतीय जहाज, इनमें क्या-क्या लदा है?

भारत के दो जहाजों को सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरूमध्य से निकाल गया है. इन दोनों जहाजों में शिवालिक जहाज लगभग 40 हजार मिट्रिक टन गैस ले जा रहा है. जबकि नंदा देवी भी बड़ी मात्रा में ईधन लेकर भारत आ रहा है

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Mar 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज इन दिनों सुर्खियों में है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव का असर अब वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है. यही वजह है कि इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कई देशों के जहाज के साथ-साथ भारत के भी कई जहाज यहां फंस गए हैं. हालांकि, आज भारत के शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के दो एलपीजी टैंकर वाले जहाज शिवालिक और नंदा देवी को होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर भारत की ओर रवाना हो गए हैं.

 दोनों जहाजों में शिवालिक जहाज लगभग 40 हजार मिट्रिक टन गैस लेकर आ रहा है. जबकि नंदा देवी जहाज भी बड़ी मात्रा में ईधन लेकर भारत आ रहा है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कितने भारतीय जहाज अटके हुए हैं और इन पर और क्या-क्या सामान भारत आ रहा है?

ये भी पढ़ें-एंड्रॉयड यूजर्स हो जाएं खुश! जल्दी आने वाला है नया सिस्टम, फोन हो जाएगा रॉकेट जैसा फास्ट

28 भारतीय जहाज खाड़ी क्षेत्र में है मौजूद

भारत सरकार के अनुसार, इस समय खाड़ी क्षेत्र में कुल 28 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिन पर करीब 778 भारतीय नाविक सवार हैं. इनमें से 24 जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में है. जिन पर 677 नाविक तैनात है. वहीं चार जहाज जलडमरूमध्य के पूर्वी हिस्से में मौजूद हैं और इन पर 101 भारतीय नाविक सवार है. अधिकारियों का कहना है कि इन सभी जहाज की एक्टिविटी पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय दूतावास, स्थानीय प्रशासन और शिपिंग कंपनियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है.

कुछ जहाज लेकर आ रहे हैं गैस और ईंधन

जलडमरूमध्य में अटके जहाजों के बीच भारत के दो एलपीजी टैंकर भी सफलतापूर्वक स्ट्रेज ऑफ होर्मुज पार कर चुके हैं. वहीं आपको बता दें की स्ट्रेज ऑफ होर्मुज में अटके ज्यादातर भारतीय जहाज में गैस और ईंधन है. भारत के दो जहाजों को परमिशन मिलने के अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जग प्रकाश नाम का एक और भारतीय टैंकर भी ओमान से पेट्रोल लेकर अफ्रीका की ओर रवाना हो चुका है.

तनाव की वजह से बाधित हुआ समुद्री रास्ता

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलो के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ गया. इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसका असर समुद्री व्यापार पर भी पड़ा और मालवाहक जहाज पर हमलो की खबरें भी सामने आई. यही कारण है कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गो में से एक स्ट्रेज ऑफ होर्मुज प्रभावित हो गया. वहीं वैश्विक स्तर पर लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस के जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं. इसलिए यहां पैदा हुआ तनाव पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है.

ये भी पढ़ें-देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 14 Mar 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Strait Of Hormuz Indian Ships Indian Vessels In Gulf Region Indian Ships Stuck In Hormuz Global Oil Supply Route Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
स्ट्रेज ऑफ होर्मुज में अटके हैं कितने भारतीय जहाज, इनमें क्या-क्या लदा है?
स्ट्रेज ऑफ होर्मुज में अटके हैं कितने भारतीय जहाज, इनमें क्या-क्या लदा है?
जनरल नॉलेज
Father Surname Tradition: जब मां देती है जन्म तो बच्चे को क्यों मिलता है पिता का नाम, कब से चला आ रहा ये कानून?
जब मां देती है जन्म तो बच्चे को क्यों मिलता है पिता का नाम, कब से चला आ रहा ये कानून?
जनरल नॉलेज
Caste Insult Law: मोची-नाई और धोबी कहने पर कितनी मिलेगी सजा, जानें क्या किया गया बदलाव?
मोची-नाई और धोबी कहने पर कितनी मिलेगी सजा, जानें क्या किया गया बदलाव?
जनरल नॉलेज
देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?
देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?
Advertisement

वीडियोज

Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rahul Gandhi Martial Arts: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
राजस्थान
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
हेल्थ
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget