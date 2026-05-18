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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPm Modi Norway Visit: जिस देश जा रहे पीएम मोदी, वहां 6 महीने नहीं डूबता सूरज; जानें कैसी है लोगों की जिंदगी

Pm Modi Norway Visit: जिस देश जा रहे पीएम मोदी, वहां 6 महीने नहीं डूबता सूरज; जानें कैसी है लोगों की जिंदगी

Pm Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे के तहत नॉर्वे पहुंच रहे हैं. जानिए उस अनोखे देश के बारे में जहां महीनों तक सूरज नहीं डूबता और आधी रात को भी दिन जैसा उजाला रहता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 18 May 2026 01:10 PM (IST)
Pm Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे के तहत नॉर्वे पहुंच रहे हैं. जानिए उस अनोखे देश के बारे में जहां महीनों तक सूरज नहीं डूबता और आधी रात को भी दिन जैसा उजाला रहता है.

Pm Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पांच देशों के महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर हैं, जिसके चौथे पड़ाव के तहत वह नॉर्वे जा रहे हैं. यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी का यह दो दिवसीय नॉर्वे दौरा बेहद खास होने वाला है. लेकिन राजनीतिक मुलाकातों के बीच यह देश अपनी एक अनोखी प्राकृतिक घटना के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां महीनों तक सूरज अस्त ही नहीं होता और रात के 12 बजे भी आसमान में उजाला चमचमाता रहता है. आइए जानते हैं इस जादुई देश के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है.

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नॉर्वे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग पहचान रखता है. इस देश में मई के महीने से लेकर जुलाई के महीने के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज कभी भी नहीं ढलता है. इसे दुनिया भर के लोग 'लैंड ऑफ मिडनाइट सन' यानी आधी रात के सूरज का देश भी कहते हैं.
नॉर्वे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग पहचान रखता है. इस देश में मई के महीने से लेकर जुलाई के महीने के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज कभी भी नहीं ढलता है. इसे दुनिया भर के लोग 'लैंड ऑफ मिडनाइट सन' यानी आधी रात के सूरज का देश भी कहते हैं.
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यह हैरान करने वाली घटना इसलिए होती है क्योंकि नॉर्वे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के बेहद करीब स्थित है. जब हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है, तो सूर्य के विपरीत वाले हिस्सों में अंधेरा हो जाता है, लेकिन नॉर्वे की विशेष ऊंचाई के कारण अंधेरा इसके किनारों से होकर निकल जाता है.
यह हैरान करने वाली घटना इसलिए होती है क्योंकि नॉर्वे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के बेहद करीब स्थित है. जब हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है, तो सूर्य के विपरीत वाले हिस्सों में अंधेरा हो जाता है, लेकिन नॉर्वे की विशेष ऊंचाई के कारण अंधेरा इसके किनारों से होकर निकल जाता है.
Published at : 18 May 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Norway PM Modi Norway Visit Pm Modi Norway Country Where Sun Never Sets

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