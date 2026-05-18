नॉर्वे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग पहचान रखता है. इस देश में मई के महीने से लेकर जुलाई के महीने के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज कभी भी नहीं ढलता है. इसे दुनिया भर के लोग 'लैंड ऑफ मिडनाइट सन' यानी आधी रात के सूरज का देश भी कहते हैं.