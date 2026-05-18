एक्सप्लोरर
Pm Modi Norway Visit: जिस देश जा रहे पीएम मोदी, वहां 6 महीने नहीं डूबता सूरज; जानें कैसी है लोगों की जिंदगी
Pm Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे के तहत नॉर्वे पहुंच रहे हैं. जानिए उस अनोखे देश के बारे में जहां महीनों तक सूरज नहीं डूबता और आधी रात को भी दिन जैसा उजाला रहता है.
Pm Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पांच देशों के महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर हैं, जिसके चौथे पड़ाव के तहत वह नॉर्वे जा रहे हैं. यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी का यह दो दिवसीय नॉर्वे दौरा बेहद खास होने वाला है. लेकिन राजनीतिक मुलाकातों के बीच यह देश अपनी एक अनोखी प्राकृतिक घटना के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां महीनों तक सूरज अस्त ही नहीं होता और रात के 12 बजे भी आसमान में उजाला चमचमाता रहता है. आइए जानते हैं इस जादुई देश के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है.
1/10
2/10
Published at : 18 May 2026 01:10 PM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
जिस देश जा रहे पीएम मोदी, वहां 6 महीने नहीं डूबता सूरज; जानें कैसी है लोगों की जिंदगी
जनरल नॉलेज
11 Photos
विदेशी तिजोरियों में आज भी कैद हैं भारत की ये निशानियां, कब होगी इनकी घर वापसी?
जनरल नॉलेज
10 Photos
रेल की पटरियों पर दाएं जाना है या बाएं, रास्ता कैसे पहचानता है ड्राइवर? जान लें जवाब
जनरल नॉलेज
6 Photos
मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
नॉर्वे के पास तेल के कितने कुएं, इससे कितना कमाता है यह देश; यहां पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी
जनरल नॉलेज
कितने साल पहले लिखी गई थी 'भविष्य मालिका', इसकी कौन-कौन सी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं सच?
जनरल नॉलेज
कितने अमीर हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जाने कहां-कहां से होती कमाई?
जनरल नॉलेज
क्या स्वीडन की तरह भारत भी विदेशी नागरिकों को दे सकता है सर्वोच्च सम्मान, जानें क्या है नियम
Advertisement