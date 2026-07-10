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Rain Bubbles: बारिश के पानी से बन रहे बुलबुले, क्या इससे सच में ज्यादा गिरता है पानी; क्या है इसका साइंस?
Rain Bubbles: अक्सर ही ऐसा कहा जाता है कि अगर बारिश के दौरान पानी में बड़े बुलबुले बन रहे हैं तो इससे और ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना है. आइए जानते हैं क्या है इसका सच.
Rain Bubbles: क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि बारिश के दौरान अगर पानी के जमाव में बुलबुले बनने लगें तो बारिश और तेज हो सकती है? यह पुरानी मान्यता पूरी तरह से गलत नहीं है. इसके पीछे एक काफी बड़ी वैज्ञानिक वजह है. आइए जानते हैं क्या है इसका सच.
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Published at : 10 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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