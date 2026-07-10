जब बारिश की भारी बूंदें तेजी से पानी के जमाव या फिर रुके हुए पानी पर गिरती हैं तो वे छोटे गड्ढे बनाती हैं. इनमें हवा के छोटे पॉकेट फंस जाते हैं. जैसे ही पानी इन हवा के पॉकेट के ऊपर तेजी से बंद होता है सतह पर बुलबुले बन जाते हैं.