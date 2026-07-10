Bankipur Bypoll Live Updates: बांकीपुर से BJP के अभिषेक सिन्हा नहीं नीरज कुमार लड़ेंगे, क्या बोले CM सम्राट चौधरी?
Bankipur Bypoll BJP Candidate Live Updates: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है.
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को अपना नामांकन वापस ले लिया. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Saraogi) को इस संबंध में पत्र सौंपते हुए कारण बताया. चुनाव नहीं लड़ने के पीछे अभिषेक ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है.
इस मौके पर पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस मौके पर अभिषेक सिन्हा ने कहा, "मैंने अभी अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया है, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं. सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश, महोदय सादर प्रणाम है. मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था. उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं. विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं. मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठा पूर्वक सेवा देते रहूंगा. धन्यवाद."
Bankipur Bypoll Live Updates: सीएम सम्राट ने दी नीरज को बधाई
नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दी है. सम्राट ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव-2026 हेतु श्री नीरज कुमार सिन्हा जी को एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी घोषित किया है. श्री नीरज कुमार सिन्हा जी को हार्दिक शुभकामनाएं. विश्वास है कि बांकीपुर की जनता विकास, सुशासन एवं जनसेवा के संकल्प के साथ कमल खिलाने का कार्य करेंगे."
Bankipur Bypoll Live Updates: जन सुराज ने क्या कहा?
जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा, "प्रशांत किशोर के डर से BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने बांकीपुर उप- चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया है. BJP मान रही है कि बांकीपुर में जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है और एकमत से प्रशांत किशोर को अपना नेता बनाना चाहती है."
प्रशांत किशोर के डर से BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने बांकीपुर उप- चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया है।— Kumar Saurabh Singh (@iKumarSaurabh) July 10, 2026
BJP मान रही है कि बांकीपुर में जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है और एकमत से प्रशांत किशोर को अपना नेता बनाना चाहती है।#BJPBacksOut#PKforBankipur pic.twitter.com/3gsjLqiB3j