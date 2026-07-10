बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को अपना नामांकन वापस ले लिया. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Saraogi) को इस संबंध में पत्र सौंपते हुए कारण बताया. चुनाव नहीं लड़ने के पीछे अभिषेक ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है.

इस मौके पर पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस मौके पर अभिषेक सिन्हा ने कहा, "मैंने अभी अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया है, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं. सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश, महोदय सादर प्रणाम है. मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था. उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं. विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं. मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठा पूर्वक सेवा देते रहूंगा. धन्यवाद."