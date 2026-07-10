ईरान में अब कौन चला रहा सरकार, जो अमेरिका के सामने झुकने को नहीं तैयार? जान लें एक-एक नाम

Iran US War: ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को दोटूक चेतावनी दी है कि अगर उसने होर्मुज में दखल देने की कोशिश की, तो उसे करारा जवाब मिलेगा. ईरानी मीडिया की मानें तो सेना ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी हमले जारी रहने पर इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से व्यापार सामान्य नहीं रह पाएगा, जिससे दुनिया को भारी आर्थिक चोट पहुंचेगी. ऐसे में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन और भीषण युद्ध के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस वक्त ईरान में सरकार चला कौन रहा है, जो कि सुपरपावर अमेरिका के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है.

ईरान पर अमेरिकी हमलों की बौछार

अमेरिकी सेना ने पिछले दो दिनों के अंदर ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन बड़े हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन अड्डों, मिसाइल भंडारों, सैन्य स्पीड बोट और होर्मुज स्ट्रेट के तटीय ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है. इस भीषण तबाही और ट्रंप द्वारा युद्धविराम खत्म करने के ऐलान के बावजूद ईरानी हौसले पस्त नहीं हुए हैं. वह पूरी ताकत के साथ उन हमलों का जवाब दे रहा है.

ईरान में इस वक्त कौन चला रहा सरकार?

अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान की कमान अब किसी एक शख्स के हाथ में नहीं है, बल्कि देश को एक संयुक्त व्यवस्था चला रही है. इस शक्तिशाली व्यवस्था में आईआरजीसी के ताकतवर सैन्य जनरल्स, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान शामिल हैं. यह नया और अक्रामक नेतृत्व अमेरिका और इजरायल के साथ जारी भीषण जंग के बीच देश की नीतियां तय कर रहा है. इन सभी शीर्ष नेताओं और सैन्य ताकतों का एक ही संकल्प है कि अमेरिका के इस एकतरफा सैन्य दबाव और प्रतिबंधों के आगे किसी भी आत्मसमर्पण नहीं करना है.

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सेना और आईआरजीसी जनरल्स का दबदबा

इस मुश्किल समय में ईरान की युद्ध नीति और जवाबी हमलों से जुड़े सभी रणनीतिक फैसलों को मुख्य रूप से आईआरजीसी के शीर्ष सैन्य जनरल संभाल रहे हैं. देश की सुरक्षा और विदेशी दुश्मनों को धूल चटाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं जनरल्स के कंधों पर है. सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद या प्रभावित करके वे अमेरिका को आर्थिक रूप से तगड़ी चोट दे सकते हैं. यही कारण है कि अग्रिम मोर्चों पर सेना बिना किसी हिचकिचाहट के अमेरिकी मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है.

संसद अध्यक्ष गालिबाफ का कड़ा रुख

ईरान की राजनीतिक और कूटनीतिक कमान इस वक्त वहां के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के हाथों में है. गालिबाफ ने संसद के जरिए पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिका द्वारा धौंस जमाने और सैन्य दबाव डालने का पुराना दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने एलान किया है कि ईरानी संसद और देश की जनता इस थोपे गए युद्ध के खिलाफ अपना प्रतिरोध तब तक जारी रखेगी जब तक कि अमेरिकी सेनाएं पीछे नहीं हट जातीं.

संकट काल में ईरान को संभाल रहे राष्ट्रपति

इस भारी युद्ध और अशांति के माहौल में ईरान की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान और उनकी कैबिनेट संभाल रही है. राष्ट्रपति पेजिश्कियान देश के भीतर भोजन, पानी, ईंधन और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटे हैं, ताकि युद्ध की वजह से आम जनता को कोई बड़ी किल्लत न झेलनी पड़ी.

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