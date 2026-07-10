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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran US War: ईरान में अब कौन चला रहा सरकार, जो अमेरिका के सामने झुकने को नहीं तैयार? जान लें एक-एक नाम

Iran US War: ईरान में अब कौन चला रहा सरकार, जो अमेरिका के सामने झुकने को नहीं तैयार? जान लें एक-एक नाम

ईरान में इस वक्त फिर से अमेरिका ने बम और मिसाइल दागने शुरू कर दिया है. चलिए जानें कि इस वक्त अमेरिका में कौन सरकार चला रहा है, जो अमेरिकी हमलों का मजबूती से सामना कर रहा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 10 Jul 2026 07:02 PM (IST)
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Iran US War: ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को दोटूक चेतावनी दी है कि अगर उसने होर्मुज में दखल देने की कोशिश की, तो उसे करारा जवाब मिलेगा. ईरानी मीडिया की मानें तो सेना ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी हमले जारी रहने पर इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से व्यापार सामान्य नहीं रह पाएगा, जिससे दुनिया को भारी आर्थिक चोट पहुंचेगी. ऐसे में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन और भीषण युद्ध के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस वक्त ईरान में सरकार चला कौन रहा है, जो कि सुपरपावर अमेरिका के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है.

ईरान पर अमेरिकी हमलों की बौछार

अमेरिकी सेना ने पिछले दो दिनों के अंदर ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन बड़े हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन अड्डों, मिसाइल भंडारों, सैन्य स्पीड बोट और होर्मुज स्ट्रेट के तटीय ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है. इस भीषण तबाही और ट्रंप द्वारा युद्धविराम खत्म करने के ऐलान के बावजूद ईरानी हौसले पस्त नहीं हुए हैं. वह पूरी ताकत के साथ उन हमलों का जवाब दे रहा है.

ईरान में इस वक्त कौन चला रहा सरकार?

अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान की कमान अब किसी एक शख्स के हाथ में नहीं है, बल्कि देश को एक संयुक्त व्यवस्था चला रही है. इस शक्तिशाली व्यवस्था में आईआरजीसी के ताकतवर सैन्य जनरल्स, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान शामिल हैं. यह नया और अक्रामक नेतृत्व अमेरिका और इजरायल के साथ जारी भीषण जंग के बीच देश की नीतियां तय कर रहा है. इन सभी शीर्ष नेताओं और सैन्य ताकतों का एक ही संकल्प है कि अमेरिका के इस एकतरफा सैन्य दबाव और प्रतिबंधों के आगे किसी भी आत्मसमर्पण नहीं करना है.

यह भी पढ़ें: US Iran Conflict: कितने दिन चल सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध का दूसरा दौर, जानें ट्रंप के पास कितना वक्त?

सेना और आईआरजीसी जनरल्स का दबदबा

इस मुश्किल समय में ईरान की युद्ध नीति और जवाबी हमलों से जुड़े सभी रणनीतिक फैसलों को मुख्य रूप से आईआरजीसी के शीर्ष सैन्य जनरल संभाल रहे हैं. देश की सुरक्षा और विदेशी दुश्मनों को धूल चटाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं जनरल्स के कंधों पर है. सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद या प्रभावित करके वे अमेरिका को आर्थिक रूप से तगड़ी चोट दे सकते हैं. यही कारण है कि अग्रिम मोर्चों पर सेना बिना किसी हिचकिचाहट के अमेरिकी मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है.

संसद अध्यक्ष गालिबाफ का कड़ा रुख

ईरान की राजनीतिक और कूटनीतिक कमान इस वक्त वहां के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के हाथों में है. गालिबाफ ने संसद के जरिए पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिका द्वारा धौंस जमाने और सैन्य दबाव डालने का पुराना दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने एलान किया है कि ईरानी संसद और देश की जनता इस थोपे गए युद्ध के खिलाफ अपना प्रतिरोध तब तक जारी रखेगी जब तक कि अमेरिकी सेनाएं पीछे नहीं हट जातीं. 

संकट काल में ईरान को संभाल रहे राष्ट्रपति

इस भारी युद्ध और अशांति के माहौल में ईरान की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान और उनकी कैबिनेट संभाल रही है. राष्ट्रपति पेजिश्कियान देश के भीतर भोजन, पानी, ईंधन और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति  सुनिश्चित करने में जुटे हैं, ताकि युद्ध की वजह से आम जनता को कोई बड़ी किल्लत न झेलनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: Russia Fuel Crisis: तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 07:02 PM (IST)
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