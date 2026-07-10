INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस देश ने धरती पर ही बसा दी दूसरी दुनिया, स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूम रहे लोग

इस देश ने धरती पर ही बसा दी दूसरी दुनिया, स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूम रहे लोग

दुनिया में बहुत सारी अनोखी जगहें हैं, जिनको देखने पर आश्चर्य प्रतीत होता है. ऐसे ही भारत के पड़ोसी देश ने ऐसा पार्क बनाया है, जहां ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी हैं और वहां स्पेस सूट पहनकर जाना होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 10 Jul 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

चीन ने विज्ञान और रोमांच के शौकीनों के लिए धरती पर ही एक ऐसी एक अनोखी दुनिया बसा दी है, जो बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह की तरह से नजर आती है. इनर मंगोलिया के उलानचाब में स्थित उलान हाडा ज्वालामुखी भूवैज्ञानिक पार्क अपने अनोखे मंगल ग्रह जैसे और अलौकिक दृश्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है. इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आने वाले पर्यटक किसी आम आम सैलानी की तरह नहीं, बल्कि बाकायदा भारी-भरकम स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूमते हैं. यह अद्भुत नजारा हर किसी को बेहद रोमांचित कर रहा है.

ज्वालामुखी पार्क का इतिहास

प्राकृतिक रूप से बेहद अनोखे इस उलान हाडा ज्वालामुखी पार्क को चीन ने साल 2020 में एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पार्क के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी थी. इसके बाद साल 2023 में इसे राष्ट्रीय 3A-स्तर और साल 2024 में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के बाद 4A-स्तर के बड़े पर्यटक आकर्षण का दर्जा दिया गया. मंगोलियाई पठार के दक्षिणी छोर पर फैले इस विशाल पार्क को दुनिया भर में एक बेहतरीन प्राकृतिक ज्वालामुखी संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, जो विज्ञान, भूगोल और आधुनिक पर्यटन का एक बेजोड़ और बेहद खूबसूरत नमूना बन चुका है.

अद्भुत और अनोखी बनावट

इस भूवैज्ञानिक पार्क की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता यह है कि यहां के विशाल और खूबसूरत हरे-भरे घास के मैदानों के बीच 30 से अधिक प्राचीन ज्वालामुखी कोन मौजूद हैं. इसके साथ ही यहां दूर-दूर तक फैले हुए ठंडे लावा के मैदान इसके पूरे परिदृश्य को एकदम अलग रूप देते हैं. इन ज्वालामुखियों की काली और गहरे भूरे रंग की प्राचीन चट्टानें और अनोखी आकृतियां देखने पर ऐसा अहसास कराती हैं कि मानो इंसान धरती को छोड़कर सीधे मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ सतह पर कदम रख चुका हो.

यह भी पढ़ें: Rain science: आसमान से गिरने के बाद गोल क्यों हो जाती हैं बारिश की बूंदे, क्या है इसके पीछे का साइंस

ज्वालामुखियों का मुख्य आकर्षण

इस पार्क में सैलानियों के लिए कई खास आकर्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें ज्वालामुखी संख्या 3 और संख्या 5 सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. ज्वालामुखी संख्या 3 के क्रेटर का शानदार नजारा देखने के लिए बाकायदा खूबसूरत सीढ़ीदार रास्ते बनाए गए हैं, जिससे कि पर्यटक आसानी से चोटी पर पहुंच जाते हैं. वहीं ज्वालामुखी संख्या 5 को चीन के सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर तरीके से संरक्षित ज्वालामुखियों में गिना जाता है. इसके चारों ओर फैली काली लावा चट्टानें पर्यटकों को बिल्कुल ही अनोखा और भविष्य का अनुभव कराती हैं.

स्पेस सूट पहनकर घूमते हैं पर्यटक

उलान हाडा पार्क की सबसे मजेदार और अनोखी गतिविधि अंतरिक्ष यात्री थीम फोटोग्राफी है. पार्क प्रशासन द्वारा यहां पर्यटकों के लिए असली जैसे दिखने वाले स्पेस सूट किराए पर दिए जाते हैं. सैलानी इन चमकीले स्पेस सूट को पहनकर जब ज्वालामुखी की सूखी औप काली जमीन पर चलते हैं तो वे पूरी तरीके से किसी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा लगते हैं. इसके अलावा युवाओं और एडवेंचर लवर्स को इस खूबसूरत घास के मैदान के बीच ट्रैकिंग करना, हाइकिंग और साफ आसमान के नीचे रात में रुककर तारों को देखना बेहद पसंद आता है.

यह भी पढ़ें: Rain Bubbles: बारिश के पानी से बन रहे बुलबुले, क्या इससे सच में ज्यादा गिरता है पानी; क्या है इसका साइंस?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Wulanhada Volcano Geopark China Volcano Park
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इस देश ने धरती पर ही बसा दी दूसरी दुनिया, स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूम रहे लोग
इस देश ने धरती पर ही बसा दी दूसरी दुनिया, स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूम रहे लोग
जनरल नॉलेज
Russia Fuel Crisis: तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह
तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह
जनरल नॉलेज
ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार, फिर भी क्यों नहीं बनाया पाया परमाणु बम?
ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार, फिर भी क्यों नहीं बनाया पाया परमाणु बम?
जनरल नॉलेज
जिस मशहद में अयातुल्ला खामेनेई को गया दफनाया, वहां कितने हिंदू रहते हैं? यहां किसकी आबादी सबसे ज्यादा?
जिस मशहद में खामनेई को गया दफनाया, वहां कितने हिंदू रहते हैं? यहां किसकी आबादी सबसे ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: हनुमानगढ़ी में सच में नमाज हुई थी? बृजलाल के दावे पर पूर्व IPS वीएन राय बोले- सरासर झूठ
Exclusive: हनुमानगढ़ी में सच में नमाज हुई थी? बृजलाल के दावे पर पूर्व IPS वीएन राय बोले- सरासर झूठ
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
इंडिया
India Monsoon: देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
इंडिया
पेट्रोल-डीजल में 15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..कांग्रेस का आरोप- सरकार ने फैलाई गलत जानकारी; सुरजेवाला ने पूछे कई सवाल?
'15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..', कांग्रेस का सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप, पूछे कई सवाल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget