इस देश ने धरती पर ही बसा दी दूसरी दुनिया, स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूम रहे लोग

चीन ने विज्ञान और रोमांच के शौकीनों के लिए धरती पर ही एक ऐसी एक अनोखी दुनिया बसा दी है, जो बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह की तरह से नजर आती है. इनर मंगोलिया के उलानचाब में स्थित उलान हाडा ज्वालामुखी भूवैज्ञानिक पार्क अपने अनोखे मंगल ग्रह जैसे और अलौकिक दृश्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है. इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आने वाले पर्यटक किसी आम आम सैलानी की तरह नहीं, बल्कि बाकायदा भारी-भरकम स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूमते हैं. यह अद्भुत नजारा हर किसी को बेहद रोमांचित कर रहा है.

ज्वालामुखी पार्क का इतिहास

प्राकृतिक रूप से बेहद अनोखे इस उलान हाडा ज्वालामुखी पार्क को चीन ने साल 2020 में एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पार्क के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी थी. इसके बाद साल 2023 में इसे राष्ट्रीय 3A-स्तर और साल 2024 में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के बाद 4A-स्तर के बड़े पर्यटक आकर्षण का दर्जा दिया गया. मंगोलियाई पठार के दक्षिणी छोर पर फैले इस विशाल पार्क को दुनिया भर में एक बेहतरीन प्राकृतिक ज्वालामुखी संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, जो विज्ञान, भूगोल और आधुनिक पर्यटन का एक बेजोड़ और बेहद खूबसूरत नमूना बन चुका है.

अद्भुत और अनोखी बनावट

इस भूवैज्ञानिक पार्क की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता यह है कि यहां के विशाल और खूबसूरत हरे-भरे घास के मैदानों के बीच 30 से अधिक प्राचीन ज्वालामुखी कोन मौजूद हैं. इसके साथ ही यहां दूर-दूर तक फैले हुए ठंडे लावा के मैदान इसके पूरे परिदृश्य को एकदम अलग रूप देते हैं. इन ज्वालामुखियों की काली और गहरे भूरे रंग की प्राचीन चट्टानें और अनोखी आकृतियां देखने पर ऐसा अहसास कराती हैं कि मानो इंसान धरती को छोड़कर सीधे मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ सतह पर कदम रख चुका हो.

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ज्वालामुखियों का मुख्य आकर्षण

इस पार्क में सैलानियों के लिए कई खास आकर्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें ज्वालामुखी संख्या 3 और संख्या 5 सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. ज्वालामुखी संख्या 3 के क्रेटर का शानदार नजारा देखने के लिए बाकायदा खूबसूरत सीढ़ीदार रास्ते बनाए गए हैं, जिससे कि पर्यटक आसानी से चोटी पर पहुंच जाते हैं. वहीं ज्वालामुखी संख्या 5 को चीन के सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर तरीके से संरक्षित ज्वालामुखियों में गिना जाता है. इसके चारों ओर फैली काली लावा चट्टानें पर्यटकों को बिल्कुल ही अनोखा और भविष्य का अनुभव कराती हैं.

स्पेस सूट पहनकर घूमते हैं पर्यटक

उलान हाडा पार्क की सबसे मजेदार और अनोखी गतिविधि अंतरिक्ष यात्री थीम फोटोग्राफी है. पार्क प्रशासन द्वारा यहां पर्यटकों के लिए असली जैसे दिखने वाले स्पेस सूट किराए पर दिए जाते हैं. सैलानी इन चमकीले स्पेस सूट को पहनकर जब ज्वालामुखी की सूखी औप काली जमीन पर चलते हैं तो वे पूरी तरीके से किसी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा लगते हैं. इसके अलावा युवाओं और एडवेंचर लवर्स को इस खूबसूरत घास के मैदान के बीच ट्रैकिंग करना, हाइकिंग और साफ आसमान के नीचे रात में रुककर तारों को देखना बेहद पसंद आता है.

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