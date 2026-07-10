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हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET स्कोर वालों के लिए बड़ी खबर, CUSB में UG एडमिशन शुरू; 16 जुलाई तक करें आवेदन

CUET स्कोर वालों के लिए बड़ी खबर, CUSB में UG एडमिशन शुरू; 16 जुलाई तक करें आवेदन

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है. कैंडिडेट्स 16 जुलाई तक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 10 Jul 2026 04:05 PM (IST)
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  • पात्रता मानदंड और CUET विषयों का मिलान सुनिश्चित करें.

अगर आपने CUET UG 2026 परीक्षा दी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (CUSB) में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) और इंटीग्रेटेड कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

दाखिले के लिए उम्मीदवारों को CUSB SAMARTH पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रति कोर्स 500 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा.

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पूरी तरह CUET UG 2026 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा. हालांकि, केवल आवेदन करने या सीट ब्लॉक करने के लिए फीस जमा कर देने से दाखिला सुनिश्चित नहीं होगा. अंतिम प्रवेश मेरिट, निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा.

पहले राउंड की कट-ऑफ 21 जुलाई को जारी की जाएगी. जिन उम्मीदवारों का नाम पहले राउंड में आएगा, वे 21 से 23 जुलाई के बीच प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट ब्लॉक कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे राउंड की कट-ऑफ 27 जुलाई को घोषित होगी और चयनित उम्मीदवार 27 से 29 जुलाई तक फीस जमा कर सकेंगे. वहीं, 30 जुलाई को प्रोविजनली एडमिट छात्रों की सूची जारी की जाएगी.

इन कोर्स में पा सकते हैं दाखिला
 
भूगोल, मैथ्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, पत्रकारिता एवं जनसंचार, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और पर्यावरण विज्ञान जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं.

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ये काम जरूर कर लें

विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उन्होंने CUET UG 2026 में उन्हीं विषयों की परीक्षा दी है, जो उनके चुने गए कोर्स के लिए जरूरी हैं. पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

ये है काम की बात

यदि किसी राउंड के बाद सीटें खाली रह जाती हैं और वेटिंग लिस्ट में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विश्वविद्यालय जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त प्रवेश राउंड आयोजित कर सकता है. हालांकि, आगे के राउंड आयोजित करने या नहीं करने का अंतिम फैसला विश्वविद्यालय का ही होगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Education CUET  CUSB UG Admission 2026
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