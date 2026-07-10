CUET स्कोर वालों के लिए बड़ी खबर, CUSB में UG एडमिशन शुरू; 16 जुलाई तक करें आवेदन

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अगर आपने CUET UG 2026 परीक्षा दी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (CUSB) में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) और इंटीग्रेटेड कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

दाखिले के लिए उम्मीदवारों को CUSB SAMARTH पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रति कोर्स 500 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा.

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पूरी तरह CUET UG 2026 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा. हालांकि, केवल आवेदन करने या सीट ब्लॉक करने के लिए फीस जमा कर देने से दाखिला सुनिश्चित नहीं होगा. अंतिम प्रवेश मेरिट, निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा.

पहले राउंड की कट-ऑफ 21 जुलाई को जारी की जाएगी. जिन उम्मीदवारों का नाम पहले राउंड में आएगा, वे 21 से 23 जुलाई के बीच प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट ब्लॉक कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे राउंड की कट-ऑफ 27 जुलाई को घोषित होगी और चयनित उम्मीदवार 27 से 29 जुलाई तक फीस जमा कर सकेंगे. वहीं, 30 जुलाई को प्रोविजनली एडमिट छात्रों की सूची जारी की जाएगी.

इन कोर्स में पा सकते हैं दाखिला



भूगोल, मैथ्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, पत्रकारिता एवं जनसंचार, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और पर्यावरण विज्ञान जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं.

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ये काम जरूर कर लें

विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उन्होंने CUET UG 2026 में उन्हीं विषयों की परीक्षा दी है, जो उनके चुने गए कोर्स के लिए जरूरी हैं. पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

ये है काम की बात

यदि किसी राउंड के बाद सीटें खाली रह जाती हैं और वेटिंग लिस्ट में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विश्वविद्यालय जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त प्रवेश राउंड आयोजित कर सकता है. हालांकि, आगे के राउंड आयोजित करने या नहीं करने का अंतिम फैसला विश्वविद्यालय का ही होगा.



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